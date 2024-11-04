Зривало дахи й валило дерева: в Києві вирувала негода

Згідно з попередженнями синоптиків, у низці регіонів України сьогодні вирує негода.

Зокрема, в Києві та області фіксують сильні пориви вітру. А подекуди негода вже встигла наробити лиха.

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Так, в патрульній поліції столиці повідомили, що через падіння дерева на проїжджу частину на вулиці Сім'ї Ідзиковських (у Солом'янському районі міста), було перекрито рух транспорту.

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«На місці працюють відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки», — додали правоохоронці.

Своєю чергою, автори Telegram-каналу «Київ24» повідомляють, що неподалік метро Васильківська зірвало дах на одній з будівель.

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«Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється. Будьте сьогодні обережні», — говориться в повідомленні.

«Сильний вітер в столиці зриває дахи та валить дерева, будьте обережні», — попередили у Telegram-каналі «Реальний Київ» й опублікували кадри, на яких можна побачити наслідки негоди.

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«Розлітаються балкони та гілки дерев», — розповіли у Telegram-каналі «Киевский Движ» і теж показали наслідки сильного вітру.

Падіння дерев фіксують і на інших вулицях столиці.

«Ще одне дерево впало на перевулку Ковальському 20. Будьте обережні, у столиці сильний вітер», — йдеться у дописі Telegram-каналу «Київ Оперативний».

На лівому березі столиці (на Троєщині) дерево впало просто на припарковану між будинками машину.

Якої погоди чекати в Києві найближчим часом

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків, до вечора понеділка у Києві буде хмарно з проясненнями, імовірний невеликий дощ, місцями з мокрим снігом

Вітер зберігатиметься південно-західний з переходом на північно-західний, 7−12 м/с, пориви до 15−20 м/с. Температура вдень становитиме 4−9° тепла, у Києві — 5−7° тепла.

Нагадаємо, що різке похолодання з дощами і першим снігом прийшло в Україну з 1 листопада.

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