7 років в’язниці за 15 кубів: за що українці можуть отримати вже в листопаді таке покарання, якщо президент підпише ухвалений ВР закон

Уже в листопаді українці, які не мають газового опалення і звикли обігрівати свої домівки дровами, можуть почати платити штрафи до 34 000 гривень, або навіть отримати тюремний термін до 7 років. Це станеться якщо президент Володимир Зеленський підпише законопроєкт № 9665.

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Цей документ передбачає криміналізацію незаконних вирубок лісу на дрова, ба більше, навіть зберігання дров без документів може призвести до десятків тисяч гривень штрафу, а то й тюремного терміну. Цей документ розробила ціла низка народних депутатів України.

Згідно із законопроектом, у разі якщо у громадянина буде виявлено дрова без відповідних документів про законність їхнього походження, йому загрожуватимуть:

штраф до 34 000 гривень, якщо вартість дров оцінюється до 30 тисяч гривень;

тюремний строк від 5 до 7 років, якщо вартість дров перевищує 30 тисяч гривень.

Зауважимо, що зараз вартість 1 складометра дров, що приблизно дорівнює 1 кубометру, коливається від 2000 до 2500 гривень. Таким чином тюремний термін можна буде отримати за об'єм дров, що складатиме щонайменше від 12 до 15 кубометрів. Якщо ж обсяг дров буде меншим, доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень. Зауважимо, що в середньому для обігріву 10 квадратних метрів житла взимку потрібні близько 1 кубометра дров.

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Сам законопроєкт № 9665 уже ухвалено Верховною Радою 10 жовтня і підписано спікером парламенту, а 15 жовтня направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському. У разі якщо глава держави підпише закон, то покарання українцям загрожуватимуть із дня, наступного після офіційної публікації нового закону. Так, якщо закон буде опубліковано, скажімо, 11 листопада, то під штраф і тюремний термін можна буде потрапити вже з 12 листопада.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні зросла максимальна ціна електроенергії для бізнесу та промисловості.

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