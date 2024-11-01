З сьогоднішнього дня зростає ціна електроенергії: хто заплатить більше та чому

Якщо навесні-літом 2025 року в Україні можуть різко зрости тарифи на електроенергію та газ, то вже з листопада для деяких споживачів зросте вартість електроенергії. Щоправда, подорожчання не торкнеться населення безпосередньо, але може вплинути і на нього.

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Йдеться про зростання з 1 листопада «прайс-кепів», або граничних цін на ринку електроенергії для бізнесу та промисловості. Це рішення було прийняте Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), що повинно дозволити полегшити компенсацію дефіциту електроенергії за рахунок імпорту.

Як пояснили перед прийняттям нових цін у НКРЕКУ, з 11 до 17 години в Євросоюзі ціни на електроенергію вищі за встановлені і чинні зараз в Україні граничні ціни в 5,6 грн за 1 кВт/год у цей часовий відрізок. Така диспропорція не дозволяє здійснювати імпорт електроенергії з Європи і тому ціни пропонують зробити вищими для закупівлі енергії в ЄС. А це дозволить збалансувати енергосистему та уникнути відключення споживачів, що неможливо без приведення у відповідність цін на ринках в Україні та країнах ЄС, обґрунтовують у НКРЕКУ.

Отже, з 1 листопада на ринку електроенергії встановлено такі граничні ціни:

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з 00:00 до 07:00 — 5600 грн/МВт-година;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 — 9000 грн/МВт-година;

мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

Раніше експерт ринку ЖКГ Олег Попенко заявляв, що підвищення граничної ціни для бізнесу може позначитися на вартості продукції, що випускається компаніями, а це спричинить зростання цін на внутрішньому ринку. Найімовірніше, це стосуватиметься хліба та послуг водопостачання.

Фото Pixabay

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