«Тисячу Зеленського» можна буде отримати поштою: Мінекономіки розробляє новий механізм виплат

З 1 грудня в Україні має запрацювати програма підтримки населення — громадянам планують виплатити по тисячі гривень, які можна буде використати на певні цілі: оплату послуг ЖКГ, українських товарів, у тому числі й ліків, на на квитки в «Укрзалізниці» чи спрямувати їх на допомогу ЗСУ.

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Наразі Мінекономіки розробляє механізм отримання виплат в рамках програми «єПідтримка» через відділення «Укрпошти» для тих громадян, у яких немає смартфонів та доступу до «Дії», повідомляє «УНН». Гроші зможуть отримати українці, які не виїхали за кордон як біженці.

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«Програма „єПідтримка“ вже знайома українцям: під час ковіду та на початку повномасштабного вторгнення громадяни могли отримати одноразову грошову допомогу від держави. Зараз запроваджується аналогічна програма», — зазначили в міністерстві.

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Громадяни з грудня по лютий матимуть змогу подавати заявки на участь у програмі через «Дію». Втім, є умова — активація картки «Національний кешбек», на яку надходитимутаь кошти. Тисячу гривень можна буде витратити протягом 2025 року.

Програма поширюється і на дорослих українців, і на дітей. Для того, аби отримати виплату на дитину, один із батьків зможе замовити її на свою карту.

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Фото з відкритих джерел

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