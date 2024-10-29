«Тисяча Зеленського»: Шмигаль розповів, як оформити виплати на дитину

Затверджена урядом програма виплати 1 тисячі гривень стосується не тільки дорослих, але і дітей в Україні. Заявки будуть подаватися через «Дію».

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, під час засідання уряду.

«Важливо, що програма стосується не лише дорослих, а й дітей. Один з батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини», — зазначив прем'єр.

За його словами, заявка на тисячу подаватиметься стандартно через додаток «Дія», а кошти надійдуть на картку «Національного кешбеку».

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Зазначимо, що днями Кабінет міністрів затвердив програму, згідно з якою всі українці отримають 1 тисячу гривень на купівлю деяких українських товарів та послуг.

Згодом було оголошено, що заявки можна буде подати через «Дію» протягом зими. Виплати надійдуть на карту Національного кешбеку і людина зможе витратити кошти протягом 2025 року, сказав Шмигаль.

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«Наближається третя зима, яку ми проходитимемо в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки сімей», — додав прем'єр.

За його словами, перший крок уже ініційовано президентом Володимиром Зеленським.

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«Це програма зимової „єПідтримки“. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів», — розповів Шмигаль.

Як повідомлялось, українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати цю допомогу.

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