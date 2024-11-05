Потепління вже близько: яку погоду синоптики «обіцяють» українцям у листопаді

Штормовий вітер на початку поточного тижня поволі вщухає, а з вівторка, 5 листопа, в Україні переважатиме антициклональна погода — опади не передбачається, вночі місцями можливі тумани.

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Такий прогноз погоди дає метеоролог Ігор Кібальчич, який зазначає, що сьогодні температура повітря вдень становитиме +3…+8 °С, на північному сході — близько 0 °C.

У середу, 6 листопада, вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −4…+1 °С, вдень +5…+10 °С, у північно-східній частині 0…+5 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У четвер, 7 листопада, під впливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах −2…+3 °С, вдень +7…+12 °С, на сході +2…+7 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с; у східній частині західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

Фото Укргідрометцентру

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У суботу, 9 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с; у західних регіонах змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +8…+13 °С.

Фото Укргідрометцентру

У неділю, 10 листопада, на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.

За прогнозами метеоролога, в листопаді опадів буде достатньо.

В першій декаді листопада примхлива погода очікується як в Україні, так і по всій північній та східній Європі. Прогнозуються опади у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, які супроводжуватимуться сильними поривами вітру та суттєвим зниженням температури.

Фото meteoprog.com

У другій декаді листопада погода очікується більш спокійною, температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми.

У третій декаді очікується подальше зниження температури, місцями вдень вона зберігатиметься нижче 0 °C. На більшій частині території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Метеоролог прогнозує, що загалом середньомісячна температура листопада буде в межах норми, а місцями трохи нижче за норму — на 1 — 1,5 °С, тобто на рівні 0…+5 °С. В Одеській області та Криму буде тепліше — до +6…+7 °С.

Загальна кількість опадів за місяць очікується в межах 35 — 80 мм, у Карпатах місцями близько 100 мм, що в близько до норми (80 — 120%).

Сніговий покрив може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім, далеко не по всій Україні. У високогірній частині Карпат снігонакопичення розпочалося з початку місяця й триватиме надалі.

«У центральних та південних областях сніг малоймовірний. Натомість, тут можуть спостерігатися окремі грози при розвитку південних процесів та надходження вологого і нестійкого повітря з Чорного моря», — додає метеоролог.

Раніше синоптикиня Наталія Діденко прогнозувала, що потепління в Україні очікується 6−7 листопада.

Фото Pixabay

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