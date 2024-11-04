У Києві на Теремках автобус протаранив кілька авто і вилетів на тротуар, є жертви

В столичному районі Теремки автобус на великій швидкості протаранив авто, після чого вилетів на тротуар та врізався у кіоск. Рух по вулиці Заболотного було ускладнено.

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Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що внаслідок аварії ймовірно є потерпілі та загиблі. Інший Telegram-канал «Ей, Київ» уточнює, що аварії нібито передував вибух, після чого автобус протаранив автомобілі, які стояли на аварійці й злетів з траси.

«…автобус на великій швидкості влетів в авто, які стояли на аварійці на дорозі, а потім злетів з траси і врізався в кіоск на ринку», — додає канал.

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Вже відомо про людські жертви — попередньо загинули двоє людей.

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В Поліції Києва наразі повідомили про зіткнення 4 транспортних засобів, серед яких автобус та вантажівка. Підтверджено загибель одого чоловіка і важке травмування іншого. Кількість потерпілих ще уточнюється.

«На місце події продовжують працювати слідчі з розслідування ДТП, патрульна поліція та медики. Інформацію буде оновлено», — додали правоохоронці.

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Також нагадаємо про ДТП за участі вантажівки та маршрутки, яке сталося 21 жовтня у Солом’янському районі столиці. Тоді шестеро осіб госпіталізували, а одна з постраждалих померла.

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