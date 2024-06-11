«Я не дам „задню“, я буду іти до кінця, чого б мені це не вартувало»: на Сумщині попрощались із героєм «Азову»

На Суховерхівському цвинтарі бійці полку Національної гвардії «Азов» провели в останню дорогу воїна Руслана Квашка. У свої 27 років він пройшов життєвий шлях від звичайного життя у рідному селі до свого останнього бою на Донеччині, повідомляє Буринська громада. Життя героя обірвалося 6 червня 2024 року неподалік населеного пункту Григорівка Бахмутського району, на території Серебрянського лісництва. 11 жовтня 2024 року Русланові мало б виповнитися 28 років…

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«Юнак дуже гарно навчався у школі, без проблем втупив на фізико-математичний факультет одного із Сумських вишів, а через два роки підписав контракт на служу у Національній гвардії України. Ще до початку великої війни… Слова побратима, з яким старший солдат, старший водій зустрів свій останній бій звучали по-особливому. «Мені дуже прикро, що в такий сонячний день сталося таке горе. Моє щире співчуття у першу чергу батькам, всім рідним та друзям. Друг «Руля», Руслан, стояв зі мною пліч-о-піч. Ми виконували бойове завдання, яке поставило перед нами командування. Можу сказати, що він з гідністю виконував це бойове завдання. Я гордий з того, що знав, можливо і не так довго, Руслана, але можу сказати, що це дуже гідна людина, яка нічого не боялася, завжди ішла вперед.

Я ніколи не забуду, як під час першого нашого бойового виїзду він сказав мені: «Друже „Робокоп“, я не дам „задню“, я буду іти до кінця, щоб мені цього не вартувало».

На жаль, під час другого нашого виїзду сталося таке горе… У цей момент я був поряд, але, на жаль, нічого не зміг зробити, як і інший наш побратим", — розповів він".

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Друг «Руля» був на самих небезпечних ділянках. Він захищав далекий Донбас, але добре розумів, що якщо не зупинити ворога там, то він прийде на його рідну землю, на Сумщину.

А далі «азовці» прочитали свою молитву, притискаючи до серця стиснуті кулаки.

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З військовими почестями під звуки прощального салюту та гімну воїна похоронили у селі Суховерхівка.

Раніше повідомлялося про загибель легендарного бійця з Волині.

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