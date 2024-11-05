Кабмін затвердив список товарів, які не підлягають поверненню після покупки: що тепер не можна «обміняти» у магазині

В Україні, де з 1 грудня можна буде отримати фінансову допомогу у розмірі 1000 гривень, Кабінет Міністрів ухвалив новий перелік товарів, які не підлягають обміну чи поверненню. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

ВІДЕО ДНЯ

До нового списку увійшли такі категорії:

- харчові продукти,

- лікарські засоби,

- засоби особистої гігієни,

- косметика,

- миючі засоби,

- товари, виготовлені на замовлення споживача за індивідуальними розмірами.

Мельничук зазначив, що відповідна постанова набула чинності відповідно до частини 5 статті 5 Закону України «Про захист прав споживачів».

РЕКЛАМА

Так, товари, які підлягають поверненню, повинні мати захисну упаковку, яка унеможливлює доступ до вмісту без порушення цілісності упаковки. Товари, виготовлені або нарізані за індивідуальними розмірами, визначеними споживачем, також не підлягають обміну чи поверненню.

Як писали «ФАКТИ», ціни на улюблений українцями продукт незабаром знову підуть вгору.

РЕКЛАМА

292

Читайте нас у Facebook