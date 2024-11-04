Ціни на улюблений українцями продукт скоро знову підуть угору: про що йдеться і що відбувається

Після жовтневого зниження закупівельних цін на м'ясо свинини, в Асоціації свинарів України заявили, що попит на м'ясо знову призвів до збільшення вартості живих свиней. Наприкінці жовтня-початку листопада закупівельна ціна живих свиней знову зросла.

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За словами аналітиків Асоціації йдеться про зростання цін на 3,5−6 гривень за кілограм живої ваги, тож наразі вона коштує приблизно 59−60 гривень. У східних регіонах при цьому ціна закупівлі свиней може бути трохи нижчою — до 58 гривень.

При цьому відгуки про поточний рівень попиту і пропозиції від представників переробки, та їхні прогнози на майбутнє, суттєво відрізняються. Так, частина вже відчуває обмеженість пропозиції кондиційного товару, дехто відзначив додаткові замовлення від клієнтів уже на початку тижня. Інші, навпаки, констатують, що наявна пропозиція живих свиней достатня, а от хід реалізації йде повільніше, ніж хотілося б.

Загалом ті оператори, які все ж таки поділилися своїми очікуваннями щодо подальших цінових коливань, поки що не бачать передумов зниження цін. Навпаки, частина налаштована на їх стабілізацію, а дехто очікує подальшого помірного підйому — на 2−4 грн/кг на прийдешніх торгах.

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Загалом за даними сайту Мінфіну, порівняно з жовтнем ціна свинини в Україні злегка зросла і становить від 176 до 286 гривень за кг, раніше це було від 170 до 247 гривень.

Раніше повідомляли про те, що в Асоціації свинарів України поскаржилися на збитковість вирощування свиней через зростання цін на корми, а експерти прогнозують зростання вартості навіть дешевих продуктів, на кшталт овочів, круп і макаронних виробів.

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