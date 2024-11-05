Борги по комуналці чужі, а платите ви: коли «забудькуватість» може вилитися в кругленьку суму (відео)

В Україні, де зростають ціни на комунальні послуги, купуючи житло на вторинному ринку, фахівці рекомендують обов'язково переоформити особовий рахунок у постачальника комунальних послуг. Інакше можуть змусити сплатити чужі борги за комунальні платежі, пише «ГазПравда».

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Так, при покупці нерухомості дуже важливо перевірити, чи немає у попереднього власника боргів, інакше автоматично станеться й «купівля» боргів. У договорі купівлі-продажу має бути зазначено, що ви як новий власник житла не берете на себе зобов'язання сплачувати борги.

Для переоформлення договору необхідно звернутися до постачальника послуги. Щоб переоформити особовий рахунок на постачання газу, потрібно звернутися до найближчого центру постачальника послуги з копіями:

• паспорта;

• реєстраційного номера платника податків;

• документа, що підтверджує право власності на нерухомість;

• технічного паспорта на майно;

• випискою із реєстру прав на нерухоме майно, якщо немає лічильника;

• довідкою з центру надання адміністративних послуг із переліком членів сім'ї;

• роздрукованого фото лічильника.

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