З листопада частині українців піднімуть тарифи на воду: кому доведеться платити більше

Не встигли на Закарпатті повідомити, що з нового року значно зросте вартість кубометра води та стоків, як подібну практику вирішили застосувати й на Одещині.

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Зокрема, адміністрація комунального підприємства «Міськводоканал» у Болградській громаді Одеської області заявила, що вже з 1 листопада 2024 року планує підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Місцеві ЗМІ зазначають, що востаннє тарифи змінювалися торік у серпні. Цього разу причиною для підвищення тарифів стало значне зростання цін на електроенергію, яке досягло 38%.

Враховуючи це, КП «Міськводоканал» повідомляє, що витрати на централізоване водопостачання зросли на 16%, а водовідведення — на 4,5%.

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Це сталося через загальне підвищення цін на енергетичні ресурси, які, своєю чергою, впливають на собівартість послуг водопостачання.

Згідно з новими пропозиціями, тариф на централізоване водопостачання зросте з 31,09 грн до 36,04 грн за кубічний метр (з ПДВ), а тариф на централізоване водовідведення — з 32,72 грн до 34,18 грн за кубічний метр (також з ПДВ).

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Це може призвести до значного фінансового навантаження на домогосподарства, що вже й без того стикаються з економічними труднощами.

У комунальному підприємстві зазначили, що наразі приймають зауваження та пропозиції від мешканців щодо коригування тарифів. Після цього проєкт рішення буде винесено на розгляд виконавчого комітету Болградської міської ради.

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Це дає можливість громаді висловити свої думки та можливі заперечення проти запланованих змін.

За інформацією голови Союзу споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, борги водоканалів тільки за електроенергію становлять 9 мільярдів гривень. Комунальники стверджують, що підвищення тарифів має вирішити проблему низьких зарплат у галузі та відсунути водоканали від межі виживання, на якій вони перебувають.

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