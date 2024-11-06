Шостий день місяця: яке сьогодні свято і якою буде погода

Середа, 6 листопада — це не тільки «день економії» для Левів чи «день креативних рішень» для Стрільців.

В усьому світі у 987-й день визвольної війни українського народу проти російського агресора відзначається також як Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, День визволення Києва від німецьких нацистів. День обізнаності про стрес, День орієнтування без компаса, Всесвітній день паперу та День саксофона.

ВІДЕО ДНЯ

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів відзначають щорічно відповідно до рішення Генасамблеї ООН A/RES/56/4. Справа в тому, що природні ресурси та екосистеми надзвичайно страждають під час воєнних дій. Після вивчення екологічних наслідків в ООН переконалися в тому, що шкода довкіллю призводить до смерті людей і втрати матеріальних цінностей, що виходить за межі однієї країни та нинішнього покоління.

В Україні стан довкілля суттєво постраждав саме під час війни, тому для нашої країни цей день набув нового, вкрай важливого значення. Заміновані території, токсичні залишки від ракет і снарядів, затоплення від підриву дамби, зруйновані заповідники та природні середовища проживання тварин.

РЕКЛАМА

Яке церковне свято

6 листопада в церковному календарі — день пам’яті святого сповідника Павла, архиєпископа Царгородського. Він був відомим християнським святим і ісповідником, який жив у першій половині 4 століття. Павло був архиєпископом Царгорода (сучасний Стамбул) і відзначився своєю непохитною вірою та мученицькою смертю: він відмовився поклонятися ідолам, за що його засудили на смерть і стратили 350 року.

РЕКЛАМА

Що не можна робити 6 листопада

Предки українців вірили, що сьогодні категорично не можна:

РЕКЛАМА

віддавати будь-які речі з власної оселі;

говорити погано про інших людей;

займатися важкою працею;

плавати у човнах або спускати їх на воду;

зловживати алкоголем.

Інакше можна було легко втратити своє щастя.

Прикмети дня

Якщо собака білого кольору проводжає людину — протягом наступного року життя буде щасливим та безтурботним.

Якщо сьогодні сниться кошмар — хтось з друзів може заздрити.

Якщо випав перший сніг — зима буде сніжною.

Якщо на річках не з'явилася крига — зима прийде пізніше.

Пращури вважали, що 6 листопада всі магічні ритуали вдвічі сильніше, ніж в звичайний день. Тому цього дня дівчата могли гадати на наречених. Крім цього, вірили, що, якщо тарганів сьогодні винести з дому, то вони залишать господарів в спокої надовго.

У кого іменини 6 листопада

За новим церковним стилем, 6 листопада іменини у людей з такими іменами: Микита, Анатолій, Віктор, Арсен, Василь, Костянтин, Олександра, Микола, Павло, Ніна.

За старим стилем сьогодні святкують день ангела Олексій, Петро, Іван, Опанас, Микола.

Якою буде погода 6 листопада

Протягом дня сьогодні, в середу повітря прогріється до +6+11 градусів, на Закарпатті та півдні до +10+13 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер буде помірним, північно-західного напрямку, сильний, до штормових поривів, ще залишиться на сході та північному сході України.

У Києві 6 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Температура повітря +7+9 градусів.

Новинки музики

Прем'єри останнім часом представили кілька виконавців. Зокрема, гарний парубок, який відзначився фітами з Тіною Кароль.

Також напередодні Геловіну з'явилась містична пісня про тумани.

А «краш» багатьох українок показав дівчину, з якою начебто цілував краплі дощу (чи, можливо, краплі там були зайвими).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Геля Зозуля готує новий кліп, а Dima Vokanov підкорив серце дуже відомої артистки.



76

Читайте нас у Facebook