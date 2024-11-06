Трампа вже привітали з перемогою: в США завершились вибори президента

Сполучені Штати Америки 5 листопада обирали президента. За пост змагаються чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс та колишній президент США Дональд Трамп.

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Останні виборчі дільниці у країні закрилася. Найзахідніший штат країни — Аляска — зробив це останнім. 3 голоси виборників від Аляски, ймовірно, дістануться Трампу, адже це «традиційно» республіканський штат. За оцінкою видання Hill, Трамп уже отримує 270 голосів виборників, потрібних для перемоги. Канал Fox News, який підтримує республіканців, також заявив про «приголомшливу перемогу» Трампа. Утім, офіційно підрахунок голосів іще триває.

Втім, Трампа вже офіційно привітали з перемогою — це зробив президент Сальвадора, зазначив нардеп Гончаренко.

«В кожного свій забіг — хтось перемагає і стає головним на планеті, а хтось — першим, хто його привітав», — прокоментував він вчинок сальвадорського політика.

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Також з'явились повідомлення, що кандидатка від демократів Камала Гарріс сьогодні не виступатиме із посланням до своїх прихильників. Натомість вона зробить це завтра, сказав співголова її передвиборчої кампанії Седрік Річмонд, якого цитує CNN.

Поки що відомо, що Дональд Трамп уже гарантував собі 248 голосів у Колегії виборців, Камала Харріс — 214. Для перемоги потрібно мінімум 270 голосів.

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Трамп також виграв два із семи хитких штатів: Північну Кароліну та Джорджію. Він обганяє Гарріс і у решті хитких штатів, де остаточно вирішиться доля виборів. Обидва штаби кандидатів уночі виступили з оптимістичними оцінками своїх шансів на перемогу.

Новини про перемогу Трампа спровокували різке зростання прибутковості казначейських облігацій США та ф'ючерсів на долар у всьому світі. При цьому за даними Bloomberg, зростання долара призвело до зниження валютних пар — євро, ієна, австралійський долар і швейцарський франк впали щонайменше на 1%. Також 3% втратив курс мексиканського песо.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що команда Гарріс має план на випадок, якщо Трамп знову передчасно оголосить про перемогу на виборах.

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