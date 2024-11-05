«Не дай Боже дійде до глибокого розколу»: політолог про нюанси президентських виборів у США

Коли запитують, хто переможе на президентських виборах у США, зазвичай є три відповіді. Перша — Трамп, друга — Гарріс. Третя — невідомо, бо рейтинги однакові й неможливо однозначно передбачити переможця. З формального погляду, це абсолютно правильні відповіді. Але коли ми говоримо про нинішні президентські вибори у США, треба враховувати два важливих нюанси, пише політолог Володимир Фесенко.

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«Нюанс перший і визначальний — це великий ризик політичної кризи у США за підсумками голосування на президентських виборах. Рейтинги Трампа і Гарріс зараз майже однакові, — зазначає Фесенко, — зокрема, і в тих штатах, які будуть визначати долю виборів (по голосах вибірників). І якщо в тій самій Пенсильванії (навколо якої вибухнули пристрасті з боку республіканців під час візиту Президента Зеленського у США півтора місяця тому) різниця в голосах за Трампа і Гарріс буде невеличкою (всього декілька тисяч) і не на користь Трампа, то легко спрогнозувати, що буде далі. У 2020 році Трамп вже пробував не визнавати результати голосування в окремих штатах і навіть тиснув з цього приводу на деяких посадових осіб. Правда, тоді він не ризикнув кинути виклик інституційній і політичній системі США. Але зараз ситуація може розвиватися інакше. На Заході, зокрема й у Сполучених Штатах, доволі популярною є думка, що на нинішніх президентських виборах у США є лише два сценарії: 1) Трамп виграє вибори; 2) Трамп не визнає результати голосування. До другого сценарію у США вже готуються. Проблема, однак, у тому, наскільки конфліктною буде ця ситуація і наскільки надовго вона затягнеться. Не дай бог, якщо дійде до глибокого розколу, особливо інституційного. Це буде величезна проблема для США, для нас (оскільки ми залежимо від американської воєнної допомоги) і для всього світу. Тому побажаємо американським друзям не занадто загострювати цю ймовірну ситуацію, і якщо вона все ж таки виникне, то швидко її подолати з найменшими негативними наслідками».

За словами Фесенка, другий важливий нюанс нинішніх президентських виборів у США полягає в тому, що не менш значущими будуть вибори до Конгресу США. Адже 5 листопада, крім президента США, обирають також увесь склад нижньої палати Конгресу та третину Сенату. І подальша ситуація в американській владі значною мірою буде залежати від того, яка з двох партій матиме більшість у кожній палаті Конгресу.

«Цілком вірогідно, що майбутній Президент США буде належати до однієї партії, а більшість хоча б в одній палаті Конгресу буде в іншої партії, — пише політолог. — У США це називають „розділений уряд“. І це ускладнюватиме вирішення багатьох питань — від ухвалення бюджету США до законодавчого затвердження допомоги України. Саме така ситуація була в американській владі останні два роки. І ми пам’ятаємо паузу в допомозі України з боку США, яка затягнулася на пів року. До речі, і бюджет США на поточний рік ще не ухвалено (він продовжений лише на три місяці), і питання про допомогу Україні на наступний рік також не вирішено. На жаль, ця ситуація може повторитись».

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З іншого боку, зазначає експерт, ситуація «розділеного уряду» буде підштовхувати обидві конкуруючі партії до пошуку компромісів і до взаємного контролю, що добре для демократії. Правда, після приходу Трампа до політики компромісів між республіканцями й демократами стає дедалі менше, а конфліктів все більше. І це тривожна тенденція.

«Може так статися, що Трамп буде обраний Президентом США, а республіканці отримають більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, — пояснює Фесенко. - І тоді може виникнути інша проблема: авторитарні амбіції і схильності Трампа можуть законодавчо підтримуватись Конгресом. Не буду розвивати цю тему, але очевидно, до яких негативних наслідків це може призвести. Крім ризиків авторитарних тенденцій, це може спровокувати й посилення міжпартійної боротьби вже на рівні відносин між федеральною владою і тими штатами, де домінують демократи. В будь-якому випадку і нинішні вибори у США, і післявиборчі політичні процеси в цій країні стануть дуже серйозним іспитом для інституційної системи США, навіть більш складним, ніж у 2016 і 2020 роках».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що команда Гарріс має план на випадок, якщо Трамп знову передчасно оголосить про перемогу на виборах.

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