Смерть у підземці: в метро Києва помер чоловік

У середу, 6 листопада, на станції метро «Поштова площа» помер чоловік.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Повідомляється, що чоловіку стало зле на станції метро. Медики намагалися реанімувати чоловіка, проте безуспішно.

Судячи з опублікованих фото, пасажир навіть не встиг спуститися до потягів. Медичну допомогу йому надавали просто поруч із турнікетами, на місці працювали медики «швидкої» та поліція.

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На місці подій

Рятувальники задіяли дефібрілятор, медикаменти. Робили також непрямий масаж серця — усі домедичні заходи порятунку були задіяні. Проте, на жаль, всі зусилля виявилися марними.

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Зазначимо, раніше повідомлялося про те, що КП «Київський метрополітен» навчає своїх працівників надавати домедичну допомогу. Скільки саме співробітників підземки опанує цінні навички, наразі невідомо, але тренінги вже стартували.

Опановувати нові знання співробітникам КП «Київський метрополітен» допоможе Дочірнє підприємство «Український медцентр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій». Саме він надаватиме послуги з профпідготовки у сфері охорони здоров'я та надання першої медичної допомоги.

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Нагадаємо також про часті випадки падіння людей на рейки метрополітену — влітку, наприклад, такий випадок на станції «Унверситет» закінчився смертю киянина.



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