В метро Києва пасажир потрапив під потяг, «червона гілка» частково зупинилась
У Києві на станції «Університет», один із пасажирів потрапив під потяг.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Через інцидент низку станцій «червоної гілки» зачинили на вхід, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Йдеться про станції:
«Політехнічний інститут»;
«Вокзальна»;
«Університет»;
«Театральна».
«Рух поїздів на лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Шулявська» та від станції «Хрещатик» до станції «Лісова», — додали в КМДА.
Зазначається, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. На місце подій було викликано медиків та правоохоронців.
Як відзначають місцеві Telegram-канали, мова йде про підлітка.
Нагадаємо, що в Києві вже майже пів року шукають зниклого безвісти Довгого Анатолія Миколайовича. 67-річний чоловік зник в районі станції метро «Лівобережна». Він повертався з роботи та вийшов на станції «Гідропарк».271
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