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В метро Києва пасажир потрапив під потяг, «червона гілка» частково зупинилась

11:53 27 червня 2024
Метро Києва

У Києві на станції «Університет», один із пасажирів потрапив під потяг.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Через інцидент низку станцій «червоної гілки» зачинили на вхід, повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Йдеться про станції:
«Політехнічний інститут»;
«Вокзальна»;
«Університет»;
«Театральна».

«Рух поїздів на лінії організовано від станції «Академмістечко» до станції «Шулявська» та від станції «Хрещатик» до станції «Лісова», — додали в КМДА.

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Зазначається, що на станції «Університет» пасажир потрапив під потяг. На місце подій було викликано медиків та правоохоронців.

Як відзначають місцеві Telegram-канали, мова йде про підлітка.

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Нагадаємо, що в Києві вже майже пів року шукають зниклого безвісти Довгого Анатолія Миколайовича. 67-річний чоловік зник в районі станції метро «Лівобережна». Він повертався з роботи та вийшов на станції «Гідропарк».

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