Бабине літо знов повернеться в Україну: прогноз погоди на 7 листопада

У четвер в Україні антициклон зумовить скрізь суху, без сильного вітру, погоду. Опадів не очікується. Вітер північно-західний та західний, 5−12 метрів за секунду.

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Температура повітря найближчої ночі становитиме у західних областях 0…-3 градуси морозу, а на решті території України +2…+5 градусів, пише у соцмережі синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначає, що протягом дня 7-го листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9…+12 градусів, на півдні до +12…+15 градусів, лише на північному сході буде свіжіше, +7…+9 градусів.

У Києві завтра та найближчим часом якихось істотних опадів не передбачається, буде світити сонце. У нічні та ранкові години можливі тумани.

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Найближчої ночі у Києві +2…+4 градуси, завтра вдень потепліє до +8…+10 градусів.

«Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, проте переважно сухою», — уточнила синоптикиня.

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Разом з тим, за прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, в листопаді опадів буде достатньо.

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У першій декаді листопада прогнозуються опади у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, які супроводжуватимуться сильними поривами вітру та суттєвим зниженням температури.

У другій декаді листопада погода очікується більш спокійною, температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми.

У третій декаді очікується подальше зниження температури, місцями вдень вона зберігатиметься нижче 0 °C. На більшій частині території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Метеоролог прогнозує, що загалом середньомісячна температура листопада буде в межах норми, а місцями трохи нижче за норму — на 1 — 1,5 °С, тобто на рівні 0…+5 °С. В Одеській області та Криму буде тепліше — до +6…+7 °С.

Загальна кількість опадів за місяць очікується в межах 35 — 80 мм, у Карпатах місцями близько 100 мм, що в близько до норми (80 — 120%).

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