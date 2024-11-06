Гол та асист Судакова принесли «Шахтарю» першу перемогу в Лізі чемпіонів: відеоогляд матчу

У середу, 6 листопада, донецький «Шахтар», який програв у Лондоні «Арсеналу» (0:1), провів на «Фельтінс Арені» в німецькому Гельзенкірхені номінально домашній матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти швейцарського «Янг Бойз».

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Ліга чемпіонів. 4-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Янг Бойз» (Берн, Швейцарія) — 2:1

«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Конопля, Бондаренко (Степаненко, 90+3), Судаков, Криськів (Франьїч, 90+3), Егінальдо (Сікан, 68), Зубков, Кевін (Марлон, 79) .

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Голи: Зубков (31), Судаков (41) — Імері (27).

Якщо команді Маріно Пушича на старті турніру вдалося зачепитися за нічию на полі «Болоньї» (0:0), то швейцарці програли всі три стартові зустрічі ЛЧ («Астон Віллі» — 0:3, «Барселоні» — 0:5 та «Інтеру» — 0:1). Загальне у суперників було лише те, що вони ще жодного разу не перемагали і не вражали ворота суперників. Одним словом, стимул був ще той і в тих, і в інших. Тим паче, що за кожну перемогу УЄФА платить 2,6 млн євро.

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«Шахтар», здавалося, з перших хвилин першого тайму взяв гру під свій контроль і навіть Кевіна зусиллями забив. Але взяття воріт Молодих хлопців скасували через офсайд. Тим більш образливим виявилася «обрізка» біля свого штрафного майданчика від Бондаренка на 27-й хвилині: Імері свій шанс не змарнував — 0:1.

На щастя, гірники швидко відігралися. Судаков увірвався зліва у володіння швейцарців і видав пас-цукерку на порожні ворота Зубкову — 1:1.

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А через 10 хвилин Судаков віддавати нікому вже не став і сам точно пробив з лінії штрафного майданчика у дальній кут — 2:1.

Після перерви донеччани не змогли розвинути свій успіх, а от «Янг Бойз» йшов ва-банк і цілком міг зрівняти рахунок. Але «Шахтар» не без частки везіння встояв.

Чемпіон України не лише здобув першу перемогу в турнірі, а й помстився 10-й команді чемпіонату Швейцарії «Янг Бойз» за поразку у кваліфікації Ліги чемпіонів восьмирічної давнини (тоді «жовто-чорні» вдома відігралися після гостьової невдачі — 0:2 і вибили «Шахтар» з турніру в серії пенальті). Крім того, успіх дозволив команді Пушича з 4 балами піднятися на 26-е місце в турнірній таблиці, «Янг Бойз» з нулем у графі очки, як і раніше, 35-й.

Ще в одному поєдинку ігрового дня бельгійський «Брюгге» обіграв на своєму полі англійську «Астон Віллу» — 1:0 (Ванакен, 52, з пенальті).

Інші сім зустрічей 4-го туру ЛЧ розпочнуться 6 листопада о 22:00.

Становище команд:

Додамо, що «Шахтар» надалі зіграє у Лізі чемпіонів: 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (у гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу Ліги Європи «Динамо» — «Ференцварош».

Фото ФК «Шахтар»

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