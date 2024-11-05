Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Ференцварош»: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, київське «Динамо», яке програло «Ромі» (0:1), проведе на арені «Фолькспаркштадіон» у німецькому Гамбурзі домашній матч 4-го туру оновленої Ліги Європи проти незмінного чемпіона Угорщини шести останніх сезонів «Ференцвароша».

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Минулих вихідних підопічні Олександра Шовковського та 51-річного голландця Паскаля Янсена зіграли чергові зустрічі у своїх національних лігах. Динамівці розгромили вдома «Інгулець» (5:2) та лідирують в УПЛ. У свою чергу, «Ференцварош» на своєму полі врятувався від поразки в матчі з «Дебреценом» — 2:2 (Траоре, 62, Грубер, 85 — Барань, 72, Дрешкович, 80) і з грою в запасі ділить у чемпіонаті Угорщини перше місце з «Академією Пушкаша».

Відеоогляд матчу «Ференцварош» — «Дебрецен» — 2:2

У минулі роки суперники перетиналися в єврокубках тричі, і кияни не зазнали жодної поразки. У фіналі Кубка кубків 1975 року «Динамо» розгромило «Ференцварош» — 3:0, а 2020-го в Лізі чемпіонів український клуб зіграв унічию в Будапешті (2:2) і здолав суперника у Києві (1:0).

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У майбутній зустрічі букмекери знову вбачають фаворитом лідера чемпіонату України. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу підопічних Олександра Шовковського приймає з коефіцієнтом 2,30, на нічию — 3,30, на виграш колишньої команди Сергія Реброва — 3,20.

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — «Ференцварош» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

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Ліга Європи. 4-й тур

7 листопада (четвер)

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«Динамо» — «Ференцварош» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги Європи. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Динамівці після трьох поразок з нулем у графі очки посідають у таблиці передостаннє, 35-е місце, а «Ференцварош» (після невдач в іграх з «Андерлехтом» — 1:2 та «Тоттенхемом» — 1:2, а також після перемоги у поєдинку з «Ніццою» — 1:0) з трьома пунктами йде 23-м.

У подальших поєдинках Ліги Європи «Динамо» зіграє: 28 листопада — з «Вікторією» (на своєму полі; 19:45), 12 грудня — з «Реал Сосьєдад» (в гостях; 22:00), 21 січня 2025-го — з «Галатасараєм» (в гостях; 17:30), 30 січня — з РФШ (на своєму полі; 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України випустив власне пиво та вразив образом на Хелловін.

Фото ФК «Динамо»

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