«Шахтар» під наглядом Шевченка та Залужного забив прикрий автогол та програв у Лондоні: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, на футбольних полях Європи дев'ятьма поєдинками стартувала програма 3-го туру Ліги чемпіонів. Зокрема, свій матч на полі англійського гранда провів донецький «Шахтар», який зіграв на старті внічию з «Болоньєю» (0:0) і програв «Аталанті» (0:3).

ВІДЕО ДНЯ

Ліга чемпіонів. 3-й тур

«Арсенал» (Лондон, Англія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 1:0

«Шахтар»: Різник, Педро Енріке, Бондар, Матвієнко, Конопля, Бондаренко (Марлон, 88), Криськів, Судаков, Егінальдо (Траоре, 84), Зубков (Педріньо, 63), Сікан (Кевін, 63).

РЕКЛАМА

Гол: Різник (29, у свої ворота).

На 77-й хвилині Троссар («Арсенал») не реалізував пенальті.

РЕКЛАМА

До приїзду чемпіона України клуб Олександра Зінченка встиг у ЛЧ зіграти в гостях внічию з «Аталантою» (0:0) та здолати вдома «ПСЖ» (2:0). Особливою мотивацією підопічним Мікеля Артети мала додати перша за пів року поразка в АПЛ від «Борнмута» минулими вихідними (0:2). Звичайно ж, сподівався не вдарити обличчям у багнюку на знаменитому стадіоні" «Емірейтс» й «Шахтар», останній візит якого до лігва «Арсеналу» завершився у 2010 році розгромною поразкою — 1:5.

Прогнозовано й звітну зустріч, яку, до речі, відвідали Андрій Шевченко, Михайло Мудрик та бойовий генерал, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, розпочалася з натиску «канонірів». Але «Шахтар» у дебюті не «поплив», і навіть «огризався».

РЕКЛАМА

І все ж на 29-й хвилині лондонці досягли свого. Після удару Мартінеллі м'яч відскочив від штанги в п'яту точку Різника і зрадницьки залетів у сітку — 1:0.

Після перерви команда Артети, здавалося, вже думала про майбутню битву з «Ліверпулем» в АПЛ, але гірники знову допомогли господарям. Цього разу Бондар зіграв у своїй штрафній рукою, і рефері призначив пенальті. Ось тільки Різник парирував удар Троссара з «позначки».

Натхненний «подвигом» свого воротаря «Шахтар» в останні хвилини посмілішав, йшов уперед, але врятуватися не зумів. Хоча перший удар дончан у площину воріт суперника (на 90+2-й хвилині!) міг стати для англійців фатальним. Але Райя блискуче зреагував на «постріл» Педріньо. «Арсенал» переміг, до речі, у день 75-річчя свого легендарного екстренера Арсена Венгера.

Інші поєдинки ігрового дня у ЛЧ принесли такі результати:

«Реал» (Іспанія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 5:2 (Рюдігер, 60, Вінісіус, 63, 86, 90+3, Лукас, 83 — Мален, 30, Байно-Гіттенс, 34).

Чинний володар трофея «Реал» із воротарем збірної України Луніним у запасі катастрофічно провів перший тайм на «Сантьяго Бернабеу», але все ж таки зумів перевернути матч із колишньою командою Ярмоленка з ніг на голову, забивши після перерви п'ять (!) разів.

«Жирона» (Іспанія) — «Слован» (Словаччина) — 2:0 (Гутьєррес, 42, Хуанпе, 73). На 88-й хвилині Стуані («Жирона») не реалізував пенальті.

«Мілан» (Італія) — «Брюгге» (Бельгія) — 3:1 (Пулішич, 34, Рейндерс, 61, 71 — Саббе, 51). На 40-й хвилині вилучено Оньєдіке («Брюгге»).

Підопічний екснаставника «Шахтаря» Пауло Фонсеки — американський півзахисник Пулішич відкрив рахунок у поєдинку прямим ударом з кутового.

Не можна залишити без уваги і той факт, що у складі «Мілана» вийшов на поле юний форвард Камарда, який, замінивши на 75-й хвилині іменитого Морату, у 16 років і 226 днів став наймолодшим італійським футболістом, що зіграв у Лізі чемпіонів, і наймолодшим в історії колишнього клубу Шевченка. Хлопець навіть гол встиг забити, але взяття воріт скасували через офсайд після перегляду VAR.

«Монако» (Франція) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 5:1 (Мінаміно, 21, 70, Емболо, 45+4, Сінго, 54, Акліуш, 90+6 — Ндіайє, 27, з пенальті).

«Астон Вілла» (Англія) — «Болонья» (Італія) — 2:0 (Макгінн, 55, Дюран, 64).

«ПСЖ» (Франція) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — 1:1 (Хакімі, 55 — Ланг, 34).

«Штурм» (Австрія) — «Спортинг» (Португалія) — 0:2 (Сантуш, 23, Дьокереш, 53).

«Ювентус» (Італія) — «Штутгарт» (Німеччина) — 0:1 (Туре, 90+2). На 84-й хвилині вилучений Данило («Ювентус»), а на 86-й Мійо («Штутгарт») не реалізував пенальті.

Становище команд:

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025, УЄФА ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

«Шахтар» надалі зіграє у Лізі чемпіонів: 6 листопада — з «Янг Бойз» (вдома), 27 листопада — з ПСВ «Ейндховен» (в гостях), 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025- го — з «Брестом» (вдома) та 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч Ліги Європи «Рома» — «Динамо».

Фото ФК «Арсенал»

84

Читайте нас у Facebook