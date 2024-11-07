Допомогу від ООН для українців було розширено: хто може отримати до 3250 гривень

Організація Об'єднаних Націй продовжує надавати допомогу українцям. Напередодні зими стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), в рамках якої розширено та додано нові категорії українців.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України. У відомстві зазначили, що, порівняно з колишніми умовами, тепер перелік одержувачів допомоги від ВПП дещо розширено. До списку одержувачів допомоги від ВПП ООН, крім тих, хто її отримував раніше, тепер увійшли особи без права на пенсію, дорослі та діти з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям:

проживають на територіях активних чи можливих бойових дій (згідно з наказом № 309);

одержують соціальну допомогу менше 3 250 грн на місяць;

не отримують допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

не отримують міжнародної цільової фінансової підтримки з інших міжнародних організацій під час надання допомоги.

Конкретна сума допомоги становить різницю між 3250 грн соціальної допомоги та тією, що людина вже отримує від держави. Наприклад, якщо громадянин отримує 2700 грн соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 грн, а якщо він взагалі не отримує допомоги від держави, то всі 3250 грн.

Наразі, уточнили у Мінсоці, ця програма розрахована на 6 місяців, загальна сума коштів, яку ВПП направить на допомогу — понад 284 млн грн. Кошти виплачуються на банківський рахунок або адресною доставкою «Укрпошти». Платежі на банківські рахунки здійснюють уже зараз, виплати через «Укрпошту» розпочнуться за кілька тижнів.

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Звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно — списки одержувачів формуються на підставі реєстрів, що є в державі, а ВПП направляє грошові виплати цим людям.

З лютого по квітень 2024 року спільний проект з ВПП ООН було розширено на осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю. У рамках такої співпраці додатковою підтримкою за рахунок коштів ВПП ООН охоплено понад 750 тисяч українців. Щомісяця допомогу отримують понад 400 тисяч українських пенсіонерів. Наразі програма фінансується вкладами Німеччини, Європейського Союзу, США, Франції та приватних донорів.

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Раніше повідомляли про те, що в ООН попередили про дуже сувору зиму для України в 2024—2025 роках.

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