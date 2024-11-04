Україна на порозі найсуворішої зими: про що попереджають експерти

Тисячі українців змагаються з часом, щоб реконструювати, захистити та розвинути енергетичну систему, яка втратила половину своїх генеруючих потужностей. Виклик ускладнюється: через російські повітряні атаки Україна здебільшого покладається на ядерну інфраструктуру, яка залишається незахищеною від ракетних ударів. І часу на те, щоб це виправити, залишилося обмаль. Нагадаємо, раніше повідомляли про прогноз експерта ринку щодо електроенергії взимку.

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Експерти вже прогнозують, що в результаті відключення електроенергії люди залишаться без світла протягом більшої частини дня. Додайте до цього різке похолодання і руйнівні удари по атомній енергетичній системі, і Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії до 20 годин на добу, сказав виконавчий директор Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко, пише Politico.

Це означає відсутність тепла в будинках, відсутність електроенергії на важливих для війни підприємствах, а також виїзд українців з країни в пошуках притулку.

«Я дуже стурбована, — сказала Вікторія Гриб, незалежний український депутат, яка очолює парламентський підкомітет з питань енергетичної безпеки. — Ситуація дійсно критична, і я сподіваюся, що міжнародні партнери … нададуть нам допомогу якомога швидше».

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Цю оцінку поділяють і союзники України, до яких Київ звертається з проханням про швидку допомогу.

«Ми очікуємо … дуже сувору зиму, — сказав американський високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, щоб висловитися відверто. — Люди гинутимуть у своїх будинках, тому що росія виводить з ладу енергетичну інфраструктуру».

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Кожна зима під час війни в Україні була складною, але прийдешній сезон настане після багатьох місяців російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі країни.

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень та експерта з питань енергетичного ринку Геннадія Рябцева, лише наприкінці серпня москва випустила понад 200 ракет і безпілотників по об'єктах енергетики країни, що призвело до скорочення потужності виробництва електроенергії в Україні більш ніж на 9 гігават. Іншими словами, вісім електростанцій і понад 800 об'єктів теплопостачання — все це зникло.

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«Найбільш реалістичний сценарій», з яким зіткнеться країна цієї зими, за словами Рябцева, передбачає обмеження постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств від восьми до 14 годин на добу.

«Російські удари, очевидно, триватимуть, і ніщо не може гарантувати захист нещодавно відновлених об'єктів від атак … через відсутність багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони», — додав він.

Атаки на українські атомні електростанції були б особливо серйозними, вважає аналітик Харченко. Київські реактори в даний час забезпечують 60 відсотків загального обсягу виробництва електроенергії в країні, і будь-які ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, що підтримує ці станції, можуть вивести їх з ладу. Минулого місяця Україна звернулася по допомогу до Європейського Союзу, побоюючись, що росія незабаром візьметься за її атомну інфраструктуру. Президент країни Володимир Зеленський попередив в ООН, що такі атаки можуть призвести до «ядерної катастрофи».

Атомне питання є більш серйозним частково тому, що інші запаси палива в Україні зменшуються. За словами Аури Сабадус, експерта з енергетичних ринків Східної Європи консалтингової компанії ICIS, «поставок газу в країну може бути недостатньо для задоволення попиту цієї зими», оскільки Київ «не впевнений» у виконанні своїх зобов'язань щодо заповнення газових сховищ.

Цього року ситуація погіршилася через відсутність західних трейдерів і компаній, які «неохоче закачують газ у сховища через постійні російські атаки і менш привабливу маржу», додала вона.

Іншим непередбачуваним фактором є сама погода. За словами Карло Буонтемпо, директора служби ЄС зі зміни клімату «Коперник», досі немає «чіткого сигналу» про те, наскільки холодними будуть найближчі місяці в країні. Однак, за його словами, різке похолодання «цілком ймовірне».

За найгіршого сценарію, коли температура впаде до мінус 10 градусів за Цельсієм, а москва виведе з ладу українські атомні електростанції, країна може зіткнутися з відключенням електроенергії до 20 годин на добу, сказав Харченко. Це створить ще одну гуманітарну кризу для Європи.

Ще більше людей покинуть Україну як біженці і поїдуть до Європи.

За словами Харченка, у квітні Київ наказав провідним енергетичним компаніям країни захистити свої енергетичні об'єкти. Тим не менш, українські атомні електростанції залишатимуться повністю вразливими. Державна атомна компанія країни «Енергоатом» почала укладати контракти на захист лише наприкінці вересня, а це означає, що система захисту «абсолютно точно» не буде готова вчасно до зими, сказав Харченко.

Енергетичне співтовариство, яке сподівається залучити 1 мільярд євро фінансування від західних урядів і приватних донорів до кінця року, має намір відновити 3 гігавати електричних потужностей до зими. Тим часом, асоціація операторів енергосистем ЄС ENTSO-E оголосила, що збільшить експорт електроенергії до України. Це додасть лише 400 мегават додаткових потужностей в енергосистему країни з 1 грудня, що набагато менше, ніж потрібно.

Раніше повідомлялося, що росіяни очікують на похолодання, щоб завдати нам максимально дошкульного ракетного удару.

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