Колишньому очільнику «Укренерго» медіа-підтримку забезпечує піарник Порошенка, — Лямець

Уникнути відповідальності за можливу змову з олігархом Ігорем Коломойським та безоплатне постачання його компанії «Юнайтед Енерджі» електроенергії на 1,4 млрд грн ексголові НЕК «Укренерго» Володимиру Кудрицькому допомагає піарник Петра Порошенка, депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко. Про це пише економічний журналіст Сергій Лямець у своєму блозі на сайті Gordon.ua.

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Він нагадав, що після звільнення Кудрицький отримав $ 1 млн премії, що стало черговим епізодом у скандальній історії голови НЕК.

«Сьогодні ще два таких епізоди. Перший — до захисту ексголови „Укренерго“ Володимира Кудрицького долучився Володимир Горковенко, екс-керівник Головного департаменту інформполітики Адміністрації президента. Шановного працівника піар-ринку я завжди пам'ятаю як „піарника Порошенка“. У часи, коли Петро Олексійович був президентом, пан Горковенко виконував при ньому ту саму функцію, яку біля Володимира Зеленського виконує Михайло Подоляк. Отже, спеціаліст потужний та досвідчений. Один з архітекторів відомої системи „зрада-перемога“, на яку кілька років натягували все інформаційне поле України», — пише Лямець.

За його словами, піар-підтримка Володимира Горковенка стосувалася «найболючішого» для Кудрицького питання — так званої «схеми Кіпермана».

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«На початку 2022 „Укренерго“ проігнорувало правила енергоринку та безкоштовно віддало електроенергії на 1,4 мільярди фірмі „Юнайтед Енерджі“, що належить пану Кіперману з оточення Ігоря Коломойського. А коли компанія закономірно не стала платити, тому що всі гроші вивела на свої прокладки, виникла проблема. Хтось мав сплатити ці 1,4 мільярди, бо ця сума тягне на класичну статтю із завдання державі збитків в особливо великих обсягах. Тож платити „призначили“ банк „Альянс“, який видав компанії гарантію, розраховуючи, що „Укренерго“ працює за правилами», — пише Лямець.

Він нагадав, що НАБУ завело справу за цими фактами, проте слідство пішло у напрямку збирання доказів провини банку «Альянс», який виступив гарантом угоди.

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«Але „Альянс“ виявився неслабким і пішов судитися. На думку представників банку, „Укренерго“ та „Юнайтед Енерджі“ (читай Кудрицький та Кіперман-Коломойський) створили шахрайську схему. А отже, банк не мусить платити за шахрайство», — заявив Лямець.

На його думку, Володимир Горковенко, ймовірно в інтересах Кудрицького, також намагається зробити винним банк.

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«Ексголова співпрацює з піарником Порошенка, аби той створював у ЗМІ образ поганого банку „Альянс“, який не хоче давати гроші державі… Чому виникла ця співпрація? Гадаю, через те, що за цією оборудкою відкрита справа, яку ведуть НАБУ й САП. Так, НАБУ й САП досі покривають Кудрицького, намагаючись забути про „схему Кіпермана“, а гроші стягнути з банку „Альянс“. Але їхні можливості не є безмежними, бо банк пішов до суду. І суд — не якийсь районний, а Вищий антикорупційний — узяв бік „Альянсу“ й наказав розслідувати, як Кудрицький пов’язаний із цією оборудкою», — підсумував журналіст.

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