Голову «Укренерго» звільнили: ЗМІ повідомляють про результати голосування наглядової ради

На тлі складної ситуації з постачанням електроенергії споживачам в Україні у владі звільнили з посади голову «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомило «Суспільному» джерело, ознайомлене з результатами голосування наглядової ради, яке відбулося пізно ввечері в понеділок, 2 вересня. За даними джерела, чотири члени наглядової ради підтримали рішення про звільнення Кудрицького, зокрема троє представників від держави та один незалежний член.

ВІДЕО ДНЯ

Виконувати обов'язки голови «Укренерго» тимчасово буде заступник голови правління Олексій Брехт.

Повідомлялось, що рішення про звільнення Кудрицького було прийнято після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, що відбулося 30 серпня, на якому був присутній міністр енергетики Герман Галущенко.

Проте ні в Міністерстві енергетики, ні в Офісі президента плани провести кадрові зміни в «Укренерго» останніми днями не коментували. Останнім робочим днем Кудрицького на посаді буде 4 вересня, за даними джерела, яке має у розпорядженні результати голосування.

РЕКЛАМА

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової ради, що представляють державу: Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний член — Роман Піонковський. Двоє інших незалежних членів проголосували проти відставки.

За словами джерела в дипломатичних колах, напередодні засідання міжнародні донори закликали відтермінувати розгляд питання про звільнення Кудрицького, доки наглядова рада не буде укомплектована сьомим членом. Відповідний лист було направлено прем'єр-міністру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку, а також міністру економіки, міністру фінансів і міністру енергетики.

РЕКЛАМА

Раніше повідомляли про те, що в нещодавньому інтерв’ю голова «Укренерго» Володимир Кудрицький спрогнозував складну зиму для українців на тлі складних проблем в енергетиці, які виникли через постійні обстріли російськими окупантами об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні.

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook