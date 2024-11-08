Восьмий день місяця: яке сьогодні свято і якою буде погода

Зірки пророкують, що п'ятниця, 8 листопада обіцяє бути емоційно насиченим днем та потребуватиме особливої обережності у спілкуванні та ухваленні рішень.



Сьогодні 989-й день загарбницької війни рашистської федерації проти України, при цьому у світі відзначають Всесвітній день піаніста, Всесвітній день без Wi-Fi, Міжнародний день радіології, Всесвітній день містобудування та Міжнародний день каламбурів.

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Яке сьогодні церковне свято

8 листопада в церковному календарі за новим стилем — Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев'ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався у березні). А число «дев'ять» символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на «восьмий день», в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду. У Писанні архангел Михаїл часто повстає в образі «князя», «вождя воїнства Господа». Його ім'я означає «Хто як Бог», що підкреслює його силу та відданість Господу.

Собор архистратига Михаїла також є днем, коли вшановуються всі ангели-охоронці, які допомагають людям у їхньому духовному шляху, захищають від небезпек і підтримують у складні моменти. Це свято має особливе значення для вірун, які звертаються до архангела Михаїла та інших небесних сил з молитвами про захист, підтримку та керівництво у житті. У цей день в храмах проводяться урочисті служби, молитви і молебні.

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Що не можна робити 8 листопада

Не слід мити волосся — змиєте «розум».

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Не можна сваритися і лихословити.

Забороняється робити добрі справи в корисних цілях.

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Народні традиції і прикмети на 8 листопада

Цей день в народі називають Михайловим, його пов'язують із початком справжньої зими. Вранці віряни обов'язково йдуть на службу до храму, ставлять свічки за покійних родичів.

Також у наших предків існувало чимало прикмет на цей день:

на хвойних деревах дуже мало шишок — до теплої зими;

сонячно і тепло — чекайте на морозну зиму;

вранці туманно — до потепління найближчими днями;

вранці мороз — в грудні випаде багато снігу.

Якою буде погода

Згідно з прогнозом метеорологів, сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у східних і Сумській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у західних областях туман. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях 1−6° тепла; вдень 4−9°, на Закарпатті та в південній частині 10−15°.

На Київщині 8 листопада — також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5−10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4−9° тепла; у Києві вночі 0−2° тепла, вдень 7−9°.

Музичні новинки

Дніпрянин Вадим Кочетков вночі запрем'єрив красиву пісню про кохання.

В той же час житомирянка Геля продовжила зображати «злу королеву».

А улюбленець жіночої аудиторії Віталік Лобач продовжив розповідати про свої романтичні почуття до жінки, яка схожа на кулінарку Лізу Глінську (але це не точно).

Нагадаємо, що раніше «краш» українок Сергій Лазановський показав дівчину, з якою йому подобається співати дуетом.

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