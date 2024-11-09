У «Резерві+» виникла проблема з відстрочкою для багатодітних батьків: кому доведеться відвідати ТЦК

9 листопада завершується термін дії відстрочок від мобілізації, які надавалися багатодітним батькам та ще деяким категоріям військовозобов'язаних чоловіків, після чого їх необхідно продовжувати. Тим часом у Міноборони повідомляють про успішне завершення бета-тестування системи для надання відстрочок для людей з інвалідністю та студентів (аспірантів) у «Резерв+».

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, наразі почалося бета-тестування оформлення відстрочок для багатодітних батьків. На своїй сторінці у соцмережі вона розмістила один із відгуків користувача, який скористався цим сервісом.



Фото зі сторінки К.Черногоренко

Як пише «РБК-Україна», посилаючись на Черногоренко, на відстрочку мають право батьки трьох та більше неповнолітніх дітей. Втім, такого права не мають права батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці. Проте, якщо заборгованість буде погашена, право на відстрочку можна повернути.

РЕКЛАМА

При цьому варто пам'ятати, що оформити відстрочку у застосунку наразі мають право багатодітні батьки, чиї діти народилися в одному шлюбі. Тим, у кого троє та більше дітей, народжених у кількох шлюбах, для цього, як і раніше, потрібно звертратися до ТЦК та СП. Не виключено, що згодом така функція для них з'явиться у «Резерв+».

«Зараз ми працюємо над відстрочкою для багатодітних батьків, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі. Це взаємодія із Державним реєстром актів цивільного стану. Там ми перевіряємо, чи є шлюб та спільні діти для того, щоб дати відстрочку. Ситуація по іншим типам відстрочок для багатодітних батьків ускладнюється тим, що ми поки не маємо взаємодії з Єдиним реєстром боржників, щоб перевірити чи немає заборгованості по аліментам. Оскільки відсутність боргів — одна з важливих умов для отримання відстрочки. Втім, ми зробимо, щоб і ці відстрочки по багатодітним батькам відображалися у Резерв+», — зазначила Катерина Черногоренко.

РЕКЛАМА

Раніше адвокат Роман Симутін, посилаючись на рішення Верховного Суду, повідомляв, що відстрочка від мобілізації не поширюється на відчима, який займається вихованням дитини з інвалідністю.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

142

Читайте нас у Facebook