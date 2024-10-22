В Україні, де триває загальна мобілізація, Верховний Суд вирішив, що відстрочка від мобілізації не поширюється на відчима, який займається вихованням дитини з інвалідністю. Про це повідомив адвокат Роман Сімутін.

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«Все. Фініта ля комедія. До мене не раз зверталися з питанням, чи має право вітчим на відстрочку у звʼязку з вихованням дитини з інвалідністю від попереднього шлюбу дружини. Неодноразово зазначав, що це не буде підставою для відстрочки, бо цей обовʼязок покладений на батька. На жаль, батька дитина може і не бачила, але суд постановив так і відчиму відстрочки не надали. Крапка поставлена у Верховному Суді», — написав він.

Так, Верховний Суд вирішив, що вітчим перебуваючи у шлюбі з матір’ю неповнолітньої дитини з інвалідністю, має право на участь у її вихованні (за умови проживання однією сім`єю). При цьому обов`язок щодо виховання цієї дитини відповідно до положень СК України покладено, зокрема, на її батька.

«ВС дійшов висновку, що оскільки обов`язок по вихованню дитини з інвалідністю, приписами ч. 2 ст. 157 СК України покладено на її батька, а відповідно до ч. 1 ст. 260 СК України вітчим реалізовує таке право на добровільних засадах, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що на вітчима, за обставин цієї справи, розповсюджуються положення абз. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 2232-ХІІ. Постанова КАС ВС № 160/17962/23», — написав Сімутін.

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Як писали «ФАКТИ», справжність повістки вже можна перевірити у «Резерв+». Міноборони випустило нову версію програми.

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