Казка «Червона Шапочка» — одна із найпопулярніших у світі. Її витоки — у європейському фольклорі. Сюжет був майстерно опрацьований Шарлем Перро. Також не обійшли його увагою брати Грімм. За її мотивами створені фільми, мультфільми, музичні твори. На новорічних костюмованих карнавалах Червона Шапочка — одна із улюблениць дітвори. Образ Червоної Шапочки знайшов втілення і у мистецтві порцеляни. Наприклад, одноіменна фігурка була випущена всесвітньо відомою іспанською мануфактурою Lladro. Українські фарфористи створили цілу галерею казкових образів, в тому числі й Червоної Шапочки. Кожен митець вклав у роботу своє бачення. Про найкращі роботи українських-фарфористів, створені за сюжетом відомої казки, у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця вітчизнчяної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк.

«Роботи Валентини Покосовської брали участь у міжнародних мистецьких виставках у Франції та Канаді»

— Казка — це історія, де любов вічна, а друзі надійні, де світом правлять вічні істини й добро завжди перемагає, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Безперечно, казка формує світогляд дитини. Сьогодні мова піде про улюблену казку дитинства багатьох із нас — «Червону Шапочку», за мотивами якої українські фарфористи створили чимало цікавих робіт.

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— Які ж, на вашу думку, найкращі?

— Чудова статуетка «Червона Шапочка» була створена й масово випускалася на Полонському заводі художньої кераміки. Її авторка — талановита художниця-керамістка з власним авторським стилем Олена Ліпіса-Свята. Вона працювала на даному підприємстві недовгий період, але за цей час створила дуже яскраві роботи. Її статуетка «Червона Шапочка» випускалась у двох варіантах розпису. Робота у авторському розпису, який Ліпіса-Свята виконала в 1987 році, сьогодні зберігається в фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею.

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О. Ліпіса-Свята. «Червона Шапочка». Полонський ЗХК. 1988. Зберігається в фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею.

— Гарно!

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— Згодом головний на той час художник заводу Віктор Данильчук розробив свій варіант розпису.

О. Ліпіса-Свята, В. Данильчук. «Червона Шапочка». Полонський ЗХК. 1992.

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Раритетною є статуетка «Червона Шапочка» Валентини Покосовської, створена на Баранівському фарфоровому заводі в 1953 році. У роботі відображено момент, коли дівчинка заблукала у лісі.

В. Покосовська. «Червона Шапочка». Баранівський ФЗ. 1953

— Дуже вишукана робота! Яке витончене вбрання. До червоного капелюшка пасують такого ж кольору черевички. Дуже гарний комірець на платті…

— Цю рідкісну роботу, якій більше ніж сімдесят років, я придбала через аукціон. Мати цю роботу було моєю мрією — і вона здійснилась. Одеситка Валентина Покосовська приїхала працюватим в Баранівку на завод після закінчення в 1951 році Одеського художнього училища. За 28 років роботи на цьому підприємстві вона створила чимало цікавих скульптур. Також вона дуже вишукано декорувала сервізи. Роботи Валентини Покосовської брали участь у міжнародних мистецьких виставках у Франції та Канаді. Її твори зберігаються в Національному музеї декоративного мистецтва України у Києві, Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» на Київщині, Музеї етнографії та художнього промислу у Львові, Баранівському історико-краєзнавчому народному музеї, Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї.

«Ольга Рапай прикрасила Київ фантастичними авторськими керамічними скульптурами та панно»

— Цією роботою можна милуватись нескінченно…

— Ще одна цікава робота — «Червона Шапочка» Світлани Голембовської, створена у 1961 році на Костянтинівському заводі скляних і майолікових виробів. Творча спадщина цієї мисткині вражає вишуканістю та різноманіттям. Роботи Світлани Голембовської зберігаються в Національному музеї декоративного мистецтва України, музеї «Київський фарфор» та Народному музеї історії міста Полонного (Музеї Полонського фарфорового заводу та Полонського заводу художньої кераміки), а також Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї.

С. Голембовська. Костянтинівський завод скляних і майолікових виробів. 1961

— І, звичайно, не можна не згадати роботу легендарної Ольги Рапай, яка прикрасила Київ фантастичними авторськими керамічними скульптурами та панно.

— Так. Уточню, що Ольга Рапай є авторкою більш ніж п’яти тисяч рельєфів, панно, скульптур і керамічних ваз. Перше, що бачать відвідувачі, ступаючи у вестибюль Національної бібліотеки для дітей та юнацтва, — фантастичні вази-квіти та кашпо для кімнатних рослин. Але це тільки початок. Найголовніше — на другому поверсі: панно «Першодрукарі», яке розповідає історію писемності. По-справжньому дивує те, що роботі вже майже півстоліття, а вона буквально сяє соковитими кольорами — наче панно створили нещодавно! Проте це не єдина робота Ольги Рапай, що прикрашає бібліотеку. Так, у залі мистецтв ''росте" дивовижне керамічне дерево. Тут і Паганіні, і Моцарт, і бандуристи, і джазові бенди (мій улюбленець — музикант, що грає на саксофоні) — справжня музична феєрія! Надзвичайно гарна стіна, присвячена казкам. Серед казкових персонажів є й Червона Шапочка з вовком. Цю композицію цікаво розглядати у деталях. Вона справді неймовірна!

О. Рапай. Червона Шапочка – фрагмент оформлення інтер’єра «Кімната казок» у Національній бібліотеці для дітей та юнацтва. 1978

— Як думаєте, у чому секрет популярності казки «Червона Шапочка»?

— Захоплюючий сюжет, щасливий фінал — все це не може не приваблювати… А головне, що ця казка з глибоким змістом. Вона вчить дітей не розмовляти з незнайомцями та не бути надто довірливими, а також прислухатись до корисних батьківських порад. Минають століття, а казка не втрачає актуальності. Вона подобається практично всім дітям без винятку. Думаю, що і у далекому майбутньому ця казка буде захоплювати дітлахів, вчити їх розрізняти добро та зло і вірити у те, що добро неодмінно переможе.

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповіла про роботи за мотивами казки «Снігова королева», створені українськими митцями-фарфористами.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку В. Покосовська. «Червона Шапочка». Баранівський ФЗ. 1953

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