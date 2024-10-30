Казки Андерсена завжди надихали митців на створення шедеврів. Нещодавно ми розповідали про втілення українськими митцями образів пастушки та сажотруса. Кілька років тому книжка «Снігова королева», що вийшла у видавництві «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» з ілюстраціями відомого українського художника Владислава Єрко, опинилася у Великій Британії у топах передріздвяних продажів. А відомий письменник Пауло Коельо, побачивши це видання, сказав: «Це найдивовижніша дитяча книга з усіх, які я бачив у своєму житті». Коли Владислав Єрко у 2002 році подарував йому книжку зі своїми ілюстраціями, Пауло Коельо не приховував захоплення.

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Владислав Єрко. Ілюстрація до казки Андерсена «Снігова королева»

Неймовірні роботи за мотивами казки «Снігова королева» створили і українські митці-фарфористи. Це справжні шедеври, де кожна деталь невипадкова і створена досконало.

Про ці роботи у інтерв’ю «ФАКТАМ» розповіла колекціонерка та дослідниця вітчизняної порцеляни, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк, яка раніше розповідала про створений українськими фарфористами унікальний сервіз «Дюймовочка», що відтворює кожний епізод казки.

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«Троянда — одна з улюблених квіток Андерсена. Вона з’являється у багатьох його казках»

-«Снігова королева» — одна із найпопулярніших казок Ганса Крістіана Андерсена, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — У цьому році відзначатиметься двісті років з часу її появи на світ. Казка була опублікована 24 грудня 1844 року. Відомо, що часто Ганс Крістіан Андерсен презентував свій новий твір саме напередодні Різдва, і його щойно видана книжка прикрашала ялинку у королівському палаці поряд з найвишуканішими ялинковими іграшками. Сюжет, що народився в уяві автора, не раз був екранізований та втілений на сцені театрів. Він був відображений й у порцеляні. Перш за все, у декоративній тарілці з набору, присвяченому казкам Ганса Крістіана Андерсена, знаменитої данської мануфактури Royal Copenhagen. Проте й українські фарфористи не залишились байдужими до казки. Вважаю, вони створили одні із найкращих ілюстрацій до «Снігової королеви» у світі. Одна із чудових робіт — «Снігова королева» Оксани Жникруп. Снігова королева сидить на іскристому троні з криги. Велична та могутня, але холодна, як лід. І погляд у неї саме такий.

О. Жникруп. «Снігова королева». Баранівський ФЗ. 1953

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— Неймовірна робота!

— Дійсно. Вона раритет із раритетів. А от ще одна робота Оксани Жникруп — «Троянди». Мені здається, що саме про такі розповідається в епізоді у фіналі казки, коли Кай поглянув на Герду, і вона заспівала йому про троянди. Кай раптом заридав — й ридав так сильно, що уламок дзеркала вслизнув з його ока разом зі сльозами. Теплі сльози оросили те місце, де раніше ріс трояндовий кущ. Як тільки сльози впали на землю — там вмить виріс кущ чарівних троянд, такий квітучий, як і раніше.



О. Жникруп. Декоративна тарілочка «Троянди». Київськиий ЕКХЗ. 1971

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— Цими роботами можна милуватися нескінченно.

— До речі, троянда — одна з улюблених квіток Андерсена. Вона з’являється у багатьох його казках. Кажуть, що з цією квіткою була пов’язана така історія. У дитинстві Ганс був незграбним та довгоносим, і діти у школі посміювались над ним та дражнили. Тільки одна дівчинка ставилась до нього по-іншому — дуже щиро та доброзичливо — і якось подарувала йому троянду. Він був настільки вражений, що пам’ятав цю історію все своє життя.

«Казки Андерсена пронизані вірою у Бога»

— Хто ще з українських фарфористів створював роботи за мотивами казки Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева»?

— Мисткиня з міста Лубни Олена Нестерова. Її таріль «Снігова королева» створена у цьому році. Творчість Олени Нестерової відома не тільки в Україні, але й в країнах Європи та у США. Вона — художниця-іконописиця, закінчила іконописне відділення духовної семінарії. У 2018 році навчалась розпису порцеляни у Італії. Чимало робіт створила за мотивами відомих казок. Вважає, що казкотерапія — один із напрямків арт-терапії, яка важлива у сьогоденні як для дітей, так і для дорослих. «Снігова королева» — одна з найкращих казок у світі про силу любові і добра. Вона оповідає історію дітей Герди та Кая. Одного зимового дня в очі Кая потрапляє уламок дзеркала, і це змінює його світогляд таким чином, що все гарне і добре він починає сприймати як потворне та погане. Проте щирість люблячого серця Герди долає всі випробування. Вона ніколи не вагається у своїх почуттях, навіть коли раптом він змінює до неї ставлення. Довга та небезпечна подорож героїні казки увінчується щасливим фіналом. Олена Нестерова зобразила той момент, коли Снігова королева забирає Кая з собою у свої крижані володіння (фото у заголовку — Авт.).

— До речі, казки Андерсена пронизані вірою в Бога. На жаль, у виданнях радянського, атеїстичного періоду переклад «Сніжної королеви» зазнав жорсткої цензури.

— Це справді так. З тексту були видалені образи ангелів, згадки про молитви та Христа. Та саме молитва «Отче наш» допомогла Герді врятувати Кая.

«Життя — найпрекрасніша казка», — писав данський казкар"

— І фінал казки насправді був у першоджерелі іншим.

- Так. Бабуся сиділа на сонечку та голосно читала Євангеліє: «Якщо ви не будете як діти, то не увійдете до Царства небесного!». І це одна із основних ідей казки. До речі, Ганс Крістіан Андерсен не любив, коли його називали дитячим письменником. Адже він писав казки, які були повчальними історіями не лише для дітей, але й для дорослих.

— Один із дуже гарних образів Снігової королеви створила мисткиня-фарфористка Марія Антропова.

М. Антропова. «Снігова королева». Київ. 2017 рік

- Це дійсно дуже гарна робота! Варто згадати і створеного Марією Антроповою Оле-Лукойє — андерсенівського персонажа, який розповідає казки. Він носить з собою дві парасольки, які розкриває над дітьми, коли вони засинають. Діти, які поводилися добре, бачать гарні, приємні сни. Парасолька без картинок призначена для неслухняних дітей, вони проводять ніч без сновидінь. Цьому казковому персонажу присвячена таріль фарфористки Марії Антропової «Оле-Лукоє».

М. Антропова. Таріль «Оле-Лукоє». Київ. 2020.

І сьогодні казки Андерсена не втрачають актуальності. «Життя — найпрекрасніша казка», — писав він. Його ж особиста формула щастя була така: «Приносити користь світові — це єдиний спосіб стати щасливим».

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк розповідала про статуетки українських фарфористів за мотивами казок Андерсена — золоту колекцію у світовому мистецтві.

Фото у заголовку О. Нестерова. Таріль «Снігова королева». Лубни. 2024

Фото з альбому Карпінської-Романюк

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