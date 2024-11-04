«Казка — це те золото, що блищить вогником у дитячих очах», — писав Ганс Крістіан Андерсен. До речі, про ілюстрації українських митців до казки видатного данця «Снігова королева» нещодавно розповідали «ФАКТИ». Проте і дорослі люблять казки, адже вони мотивують нас вірити у те, що добро завжди перемагає. І така віра, що живе у серці, надзвичайно важлива для кожного з нас, як і мрія. Казка «Попелюшка» — саме така казка. Не випадково за її мотивами створено неймовірну кількість екранізацій. Це і художні фільми, і мультиплікаційні. Один із найкращих мультфільмів, звісно, діснеєвський. За мотивами казки створено чимало і театральних постановок. Українські митці-фарфористи теж присвятили Попелюшці чимало робіт. Шкода, що їх не бачив легендарний Шарль Перро… В інтерв’ю «ФАКТАМ» колекціонерка та дослідниця історії вітчизняного фарфору, авторка книг Людмила Карпінська-Романюк розповіла про найкращі втілення образу Попелюшки у статуетках та сервізах.

«Історії про те, як добрій бідній дівчині після численних випробувань посміхається доля, популярні у народній творчості багатьох країн»

- Немає жодної людини, яка б у дитинстві не читала казок і не мала серед них кілька улюблених, — говорить Людмила Карпінська-Романюк. — Казка «Попелюшка», написана Шарлем Перро — одна з найвідоміших у світі. Її сюжет взятий з фольклорних джерел. Історії про те, як милій добрій бідній дівчині після численних випробувань посміхається доля, популярний у народній творчості багатьох країн світу. Не всі знають, що Шарль Перро був відомими літератором-філософом свого часу, академіком Французької академії. Проте всесвітню славу і визнання нащадків йому принесли саме казки.

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— Роботи яких українських митців, створені за мотивами казки «Попелюшка», на вашу думку, найкращі? І чим вони особливі?

— Перш за все, статуетка Леонтіни Лозової «Попелюшка». Її героїня — одна із наймиліших у світі. Як майстерно зображено Попелюшку у момент, коли вона присіла перепочити після важкої роботи. На обличчі втома й замріяність водночас. Варто звернути увагу на її сильні, натруджені руки. Леонтіна Лозова — відома українська мисткиня. Художній талант вона успадкувала від батьків — знаменитих фарфористів Оксани Жникруп та Владислава Щербини. За словами Леонтіни Лозової, «Попелюшка» — одна із її улюблених казок.

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Л. Лозова. «Попелюшка». Київський ЕКХЗ. 1986

«Справжня краса Попелюшки не у її бальному вбранні. Ця дівчина дуже красива душею»

— Чудова робота!

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- Дуже гарна і статуетка Оксани Жникруп. Попелюшка зображена з кришталевим черевичком на нозі… Вона створена Оксаною Жникруп у період роботи на Баранівському фарфоровому заводі більш ніж пів століття назад — у 1952 році. Обидві роботи — і Оксани Жникруп, і Леонтіни Лозової — раритети.

О. Жникруп. «Попелюшка». Баранівський ФЗ. 1952

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— Попелюшка у цій роботі дуже реалістична. І думаю, що це невипадково. Адже чи не кожна дівчина у душі, як Попелюшка, яка мріє про любов та щастя?

— Дійсно, цей образ уособлює мрії про щастя всіх дівчат.

— До речі, помітила, що у більшості робіт Попелюшка зображена не у бальному платті, а у буденному. Як це, на вашу думку, можна пояснити?

— Думаю, справжня краса Попелюшки не у її бальному вбранні. Ця дівчина дуже красива душею. І саме за цю душу — надзвичайно добру — її покохав принц. Ще одна чудова статуетка полонського скульптора Віктора Данильчука. Попелюшка зображена в момент, коли вишукане вбрання обернулося на лахміття, й Попелюшка загубила на сходах один із своїх кришталевих черевичків.

В. Данильчук. «Попелюшка». Полонський ЗХК. 1990-ті

«Чудовий сервіз Миколи та Ніни Пилипчук має назву „Попелюшка“, хоча на ньому відсутні сцени з казки»

— Як майстерно відображено стан її душі. У погляді розгубленість та розпач… Попелюшка дивиться на ніжку, де ще нещодавно була туфелька, але там її немає. Все прекрасне, що щойно з нею відбувалося, це неначе був сон… Мабуть, подібні ситуації, коли удача посміхнулась, але потім раптом відвернулась, трапляються у житті кожної людини. Саме тому ця робота для багатьох така близька…

— Так. А от витончений подарунковий набір для чаювання тет-а-тет «Попелюшка», створений за мотивами казки відомими митцями Миколою Козаком та Зінаїдою Олексенко. Його — форми, її — розпис. Яскраві казкові образи Принца, Попелюшки та доброї Феї художниця помістила у обрамлені рожевими трояндами медальйони. Це квіти, які про все розповідають без слів, вони — символи ніжного кохання. Троянди є й у декорі внутрішньої поверхні чашок, що робить їх особливо витонченими. Цей набір випускався досить великим накладом. Отож, можливо, є й у вашій оселі? Чи знаєте ви історію його появи у вашій родині? Можливо, його купили ваші батьки, чи хтось подарував вам його з якоїсь нагоди?

М. Козак, З. Олексенко. Набір чайний «Попелюшка». Полонський фарфоровий завод. 1985

— Краса!

- Ще один чудовий сервіз Миколи та Ніни Пилипчук має назву «Попелюшка», хоча на ньому відсутні сцени з казки. Назва метафорична. Сервіз декоровано незабудками, які у авторів асоціювались з характером Попелюшки. Незабудки — символ справжнього кохання. Це найзагадковіша квітка, якій присвячено чимало легенд. Одна з них розповідає про те, що богиня Флора, роздаючи імена різним рослинам, залишила без уваги лише скромну блакитну квітку. Проходячи повз неї, вона почула, як ця тендітна квітка тихо промовила: «Не забудь мене!» Флора розгледіла її красу та назвала незабудкою, подарувавши здатність навівати людям спогади.

М. та Н. Пилипчуки. Столовий сервіз «Попелюшка». Коростенський ФЗ. 1987

— Як вважаєте, у чому секрет всесвітньої популярності казки «Попелюшка»?

— Думаю, вона підтримує віру у справедливість та у те, що у кожної людини є у житті шанс, якщо вона добра, скромна, незаздрісна та працьовита. Крім того, сюжет казки та образи дуже яскраві. Важлива і гостросюжетність твору. Події розвиваються стрімко та непередбачувано. Їх розвиток тримає читача у постійній напрузі. Образ Попелюшки дуже яскравий. Цю казку можна читати, слухати та дивитись на екрані нескінченно, щоразу відкриваючи для себе щось нове.

До речі, запрошуємо читачів «ФАКТІВ», які є поціновувачами краси порцеляни, до першого в Україні Музею фарфорових фігур ShvetsMuseum. У колекції музею ви зможете побачити найкращі зразки світових фарфорових мануфактур. Неймовірна порцелянова подорож подарує вам чимало позитивних емоцій та запам’ятається на все життя!

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з дослідницею історії українського фарфору Людмилою Карпінською-Романюк про створений за мотивами відомих казок дитячий посуд, що є мрією багатьох колекціонерів.

Фото з альбому Людмили Карпінської-Романюк

Фото у заголовку Л. Лозова. «Попелюшка». Київський ЕКХЗ. 1986

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