Звільнення по-російськи: ворог вбив мешканця Донеччини і поранив ще трьох

Якщо Київ нині потерпає від російських ударів щоночі, то по Донеччині ворог б'є з усіх видів зброї цілодобово, поспішаючи «звільнити» територію регіону за наказом свого диктатора.

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Так минулої доби, 9 листопада, під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Костянтинівка, Курахове, Покровськ, села Маркове, Новомаркове, Новотроїцьке, Пушкіне, Ставки. Загалом там зазнали пошкоджень 34 цивільних об’єкти, з них 27 житлових будинків. Про це повідомили у поліції.

Наслідки обстрілу

Є й людські жертви — загинув мирний житель Пушкіного. Також під час обстрілу Покровська з використанням бомб «ФАБ-250» із модулем УМПК та дрону поранень зазнали двоє цивільних осіб, було пошкоджено 19 приватних будинків, мікроавтобус та газопровід.

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Також постраждав мешканцець приватного сектора в Кураховому — артилерійський снаряд поцілив у приватний будинок, серйозно травмувавши його господаря.

Наслідки обстрілу

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На Костянтинівку окупанти скинули три бомби «УМПБ Д-30 СН» — пошкоджено підприємство, котельня, електромережі.

У Марковому внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків, по одній оселі — у Новомарковому та Ставках.

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Наслідки обстрілу

За фактом скоєння цих злочинів поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що ситуація на Курахівському та Покровському напрямках для ЗСУ є наразі дуже важкою, зокрема загрожуючи нашим військам оточенням. Йдеться про вихід вс рф до Курахівського водосховища з північного сходу і з південного заходу від окупованого Вугледара.

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