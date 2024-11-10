Чергова тривожна ніч: в Одесі пошкодження цивільної інфраструктури, у Києві тривога тривала майже 5 годин

Росія продовжує терор мирних населених пунктів нашої країни. При цьому Київ у ворога залишається на першому місці в списку, зазначили в Київській міській військовій адміністрації.

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Зокрема, минулої ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони. Повітряну тривогу в столиці оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже 5 годин.

Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Проте всі складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору, відповідним чином ефективно реагують на нові виклики.

Сьогодні українська ППО знешкодила різними способами біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву. У столиці без руйнувань та постраждалих.

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На жаль, більш відчутними були атаки росії на інші регіони нашої країни.

Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

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За його інформацією, внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

«Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини», — йдеться у повідомленні.

В Одесі «шахед» впав у дворі поруч із житловим будинком, викликавши загоряння зелених насаджень, повідомляють очевидці. Також зафіксовано влучання у місцевий ринок.

За даними обласного главку ДСНС, пошкоджено житлові будинки, магазини, згоріли гаражі з автомобілями та майном. Для ліквідації наслідків атаки залучили 52 рятувальники, а також добровольців та підрозділів Одеської міської ради.

Попередньо повідомляється про двох постраждалих.

У Харкові вчора ввечері був удар по Слобідському району. Приліт неподалік багатоповерхівки. Вибуховою хвилею вибито частину вікон. Є один постраждалий внаслідок прильоту. Гостра реакція на стрес, повідомив мер міста Ігор Терехов.



Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що було влучання КАБу неподалік одного з гіпермаркетів.

Впродовж доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Як повідомляли «ФАКТИ», днями потужної атаки з повітря зазнали Київ, Київщина. В столиці були пошкоджені житлові багатоповерхові та приватні будинки, медичний заклад та автівки. Наслідки атаки противника ліквідовували у шести районах. Також були атаковані Суми, Запоріжжя, Харків.

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