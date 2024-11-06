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Україна

Новий котел на Донбасі і втрата 20 населених пунктів: як можна його уникнути, розповів західний аналітик

19:15 6 листопада 2024
Український солдат

Ситуація на Донбасі продовжує залишатися для ЗСУ дуже важкою, а на деяких напрямках близька до катастрофічної і загрожує повним оточенням частин української армії. Зокрема, йдеться про ситуацію навколо міста Курахове.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на експерта Bild Юліана Рьопке, який говорить про небезпеку, що нависла над ЗСУ з двох напрямків. Йдеться про вихід вс рф до Курахівського водосховища з північного сходу і з південного заходу від окупованого Вугледара.

При цьому наступ на саме місто Курахове ведеться з трьох боків — окрім вищеназваних йдуть лобові штурмові дії зі сходу. Наслідком усього цього стає реальна небезпека створення нового «котла».

Про це ж попереджає і старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник. За його словами, незважаючи на героїзм українських солдатів, окупантам вдалося прорвати Курахівський укріпрайон на півночі та заході.

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Сам Юліан Рьопке вважає, що котла ЗСУ зможуть уникнути. Щоправда, для цього доведеться здійснити масштабний відступ на Курахівському напрямку, наслідком чого може стати втрата до 20 населених пунктів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що, на думку західних експертів, Україна сьогодні бореться за власне виживання.

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