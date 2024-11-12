П'ять трофеїв та «Золотий м'яч»: Андрій Шевченко першим з українців отримав визнання в Італії (фото, відео)

Легендарного ексфорварда «Мілана» та збірної України, а нині президента УАФ Андрія Шевченка першим з українців включили до Зали слави італійського футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також — Андрій Шевченко: «Коли я поклав шматочок сала на чорний хліб і почав жувати, у Мальдіні очі на лоба полізли»

На церемонії, що відбулася напередодні ввечері в Коверчіано, «найкращий іноземний футболіст» склав компанію іншим лауреатам — Даніеле де Россі (найкращий італійський футболіст), Лучано Спалетті (найкращий тренер), Валентині Джачинті (найкраща футболістка), Роберто Бонінсеньї (найкращий ветеран) і Арьєдо Браїді (найкращий менеджер).

«Дорогий італійський футболе, це лист від української дитини, яка мріяла потрапити до тебе, — написав 48-річний Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram (це послання він зачитав зі сцени). — Наша перша зустріч пройшла на телебаченні, і я одразу закохався в тебе. Я побачив Мальдіні, Барезі, Марадону, Платіні, ван Бастена, Баджо, Віаллі і завмер, як завмирають перед видатними витворами мистецтва. Я бачив пристрасть людей, майже релігію. Я бачив стадіони, сповнені історії.

Моя перша поїздка за кордон у дитинстві була до Італії, спочатку до Рима, а потім до Агрополя на турнір. Мене відразу вразило все, що стосувалося людей, особливо їхня щедрість. Мені було добре, і я подумав: «Я мушу повернутися сюди за всяку ціну». Так і сталося.

РЕКЛАМА

Юний Андрій Шевченко

Дорогий «Мілане», дякую, що повірив у мене. З першого дня я відчув себе членом сім'ї. Ми багато виграли разом, і я познайомився з надзвичайними людьми, особливо з сім'єю Берлусконі, Адріано Галліані, Арьєдо Браїдою, сім'єю Мальдіні. Міланістами ви стали з першого дня та назавжди.

РЕКЛАМА

Увійти до Зали слави італійського футболу — це величезний привілей, і за це я дякую всім моїм партнерам по «Мілану», керівникам та всім вболівальникам.

Коверчано, де я сьогодні перебуваю, є не лише футбольним будинком Італії, а й місцем, відомим у всьому світі. Звідси вийшли усі найкращі тренери, і я хотів би сказати вам, хлопцям зі збірної Італії, одне: італійський футбол люблять у всьому світі. Захищайте його та поважайте.

Зрештою, я хотів би подякувати всій Італії за те, що вона підтримала Україну в найскладніший момент нашої історії. Те, що для інших норма, для нас є надією. Надія на те, що ми все ще там, кожен день і назавжди. Італіє, я люблю тебе".

Нагадаємо, що Андрій Шевченко у 322 матчах за «Мілан» забив 175 голів і віддав 46 асистів, завоювавши у складі «червоно-чорних» п'ять трофеїв і ставши володарем «Золотого м'яча».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталія Кличка першим із українців включили до Міжнародної зали боксерської слави.

Фото Instagram

153

Читайте нас у Facebook