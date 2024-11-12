Жодних поступок: у Великій Британії заявили про те, як має діяти Україна під час перемовин з кремлем

Міністр фінансів Даррен Джонс заявив, що підтримка України урядом Великої Британії є «рішучою», попри побоювання, що новий президент США Дональд Трамп може підштовхнути країну до відмови від території на користь росії.

ВІДЕО ДНЯ

«Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була раніше, і не повинно бути жодного елементу поступки незаконному вторгненню з боку росії», — сказав Даррен Джонс в ефірі програми BBC Sunday with Laura Kuenssberg.

Він додав, що не буде коментувати «гіпотетичні сценарії» майбутньої адміністрації США.

Відповідаючи на запитання, як уряд Великої Британії відреагує, якщо Трамп змусить Україну піти на територіальні поступки, Джонс сказав: «Ми віддані Україні як країні, яка розвивається. Наша прихильність до України тут, у Великій Британії, є рішучою. Ми продовжуємо підтримувати Україну, надаючи їй мільярди фунтів стерлінгів щороку, а також підтримку з боку наших збройних сил відповідно до наших зобов'язань в рамках НАТО».

Відповідаючи на запитання, чи поважає Велика Британія прагнення України повернути такі території, як Крим, Даррен Джонс сказав: «Це основа, на якій ґрунтується підтримка України. Це основа, на якій діє Велика Британія».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Великій Британії зробили важливу заяву щодо ударів по рф.

РЕКЛАМА

137

Читайте нас у Facebook