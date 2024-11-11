Трамп може надати 500 ракет «Томагавк» Україні: військовий аналітик пояснив, чому це можливо

Дональд Трамп знову обійме посаду президента та стане 47-м главою держави. Військовий аналітик, полковник запасу Збройних сил України Петро Черник вважає його несистемним кандидатом, бо він не прийшов з політичної сфери, що робить його виключно непередбачуваним. На цьому варто наголосити.

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«Поки він не вступив у свої повноваження (а це станеться 20 січня), залишається багато часу. На політичній арені може статися будь-що, — каже експерт. — Ніхто не чекав на Курську операцію, навіть я. Але це сталося. За ці два місяці до вступу Трампа на посаду може статися стільки всього, що ми навіть не можемо уявити. Які рішення він ухвалить? Більше того, перше президентство Трампа довело, що він часто ухвалює рішення не на основі раціональних розрахунків національних інтересів, а на емоціях. Другий важливий блок: передвиборча риторика та реальна політика — це різні речі, що підтверджено тисячами виборчих циклів. Дональда Трампа підтримали три великі оборонні корпорації: Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon. Особливо Raytheon, виробник систем ППО Patriot. Одна пускова установка коштує 200 мільйонів доларів, одна ракета — 4 мільйони. Люди, які відчули смак грошей, чи готові вони віддати путіну на його умовах? В останнього нічого не змінилося. Йому потрібен Київ та ліквідація української державності. Якщо він не досягне цієї мети, війна продовжиться. Трамп виглядає зараз для нас небезпечнішим, але в його непередбачуваності може полягати й шанс».

За словами Черника, з Дональдом Трампом буде дуже складно, але може наступити така точка неповернення.

«Наприклад, він встане одного ранку й скаже: „Що, путін, погодився на нашу формулу? Ні? Ну, тоді 500 ракет „Томагавк“ для України, будь ласка, говоритимемо далі“. Він здатний на такі речі. У цьому і є феномен цієї особистості, в цьому і можливість спробувати зрозуміти, в який бік він поверне великий геополітичний візок, яка називається США», — вважає експерт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робитиме Трамп, якщо путіна не влаштує його мирний план. Свою думку висловив політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак.

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