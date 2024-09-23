Труднощі війни в Україні стануть жорсткішими: у Великій Британії зробили важливу заяву щодо ударів по рф

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow на території росії тривають, стверджуючи, що настав час для «нервів і мужності», пише The Guardian.

ВІДЕО ДНЯ

Очевидне заохочення Джо Байдена з'явилося трохи більше ніж через тиждень після того, як Ламмі і Кейр Стармер відвідали президента США в Білому домі, але не змогли вирішити проблему у відносинах між двома країнами.

Виступаючи на паралельному заході на конференції Лейбористської партії в Ліверпулі, Ламмі сказав, що труднощі і виклики війни в Україні стануть «глибшими і жорсткішими», особливо в «кінці 2025 — 2026 роках» і далі.

«Отже, це критичний час для нервів, мужності, терпіння і сили духу союзників, які стоять на боці України», — сказав він у коментарях, які, схоже, були спрямовані на нерішучий Білий дім, стурбований ризиками, пов'язаними з дозволом на використання ракет Storm Shadow для атак території росії.

РЕКЛАМА

Девід Ламмі підкреслив, що Україна та її західні союзники обговорюють, «що ще може бути необхідним» для допомоги Києву на полі бою, окрім спроб утримати лінію фронту, яка перебуває під гострим тиском на сході країни.

«Як міністр закордонних справ, я, звичайно, не збираюся коментувати оперативні деталі, тому що це може лише допомогти путіну, — сказав Ламмі, очевидно, маючи на увазі ракети Storm Shadow. — Але між членами Альянсу в режимі реального часу ведеться дискусія про те, як ми можемо підтримати Україну на шляху до зими».

РЕКЛАМА

Великобританія надала ракети Storm Shadow зі своїх запасів, але її європейські партнери і США повинні дати дозвіл на їх використання Україною по російській території. Зброя також використовує американську систему наведення, щоб уникнути російського глушіння, без якої вона ризикує бути неефективною при запуску.

Публічно зустріч Стармера з Байденом у Білому домі, де вони обговорювали це питання та більш ширші — війну в Україні, Близький Схід і Китай, була навмисно стриманою. Ніяких оголошень щодо ракет не очікувалося, але відсутність брифінгу після зустрічі свідчить про те, що ніякого прориву досягнуто не було.

РЕКЛАМА

Посол України у Великій Британії та колишній верховний головнокомандувач Валерій Залужний також був присутній на Лейбористській конференції, організованій Інститутом Тоні Блера. За словами Залужного, Україна «все ще серйозно налаштована на перемогу у цій війні». Посол перерахував низку умов, які допоможуть їй у цьому.

«Перш за все, нам потрібно мати достатньо сучасної зброї, — сказав він. — Критично важливими є повітряні та наземні засоби дальнього радіусу дії. Зняття обмежень на використання зброї по військових цілях в росії має вирішальне значення. Це допоможе захистити цивільне населення від російських ракет і планерних бомб».

Посол також закликав до подальшого посилення санкцій проти росії, майбутнього членства Києва у НАТО і, зокрема, до «політичного рішення» дозволити західним союзникам «збивати безпілотники і ракети над Західною Україною» за допомогою власних винищувачів і систем протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони дев'яти східноєвропейських країн закликали НАТО підготувати «колективну відповідь» на зростаючи випадки порушення росією повітряного простору держав, які межують з Україною.

172

Читайте нас у Facebook