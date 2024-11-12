Футболіст збірної помер у 22 роки після моторошної аварії

Футболіст клубу ЛДУ з Кіто та збірної Еквадору Марко Ангуло помер у 22 роки через 35 днів після страшної автомобільної аварії у столиці країни, повідомляє eluniverso.com. Раніше ексфутболіст збірної ПАР загинув разом із матір'ю дорогою на похорон.

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У ніч на 7 жовтня на південному сході Кіто автомобіль Ford Explorer, в якому їхали Ангуло і ще чотири людини, на повному ходу врізався в 50-тонну металоконструкцію, змістивши її на п'ять метрів. В аварії загинули двоє людей — футболіст «Індепендьєнте Хуніорс» Роберто Сімістерра та двоюрідний брат гравця «Кунібуро» Діого Назарено.

Марка Ангуло було доправлено до лікарні у критичному стані з переломом тазу, пневмотораксом, набряком мозку та іншими пошкодженнями. Лікарі понад місяць виборювали життя талановитого футболіста, але в ніч на 11 листопада він помер.

«З глибоким болем та сумом ми повідомляємо про смерть нашого улюбленого гравця Марко Ангуло. - йдеться у заяві ФК ЛДУ. — Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Його відхід — це непоправна втрата, яка залишить незабутній слід у наших серцях».

Додамо, що Марко Ангуло виступав за ЛДУ на правах оренди з американського клубу «Цинциннаті». У складі своєї колишньої команди «Індепендьєнте дель Валле» півзахисник виграв чемпіонат і Кубок Еквадору, а також Південноамериканський кубок. За збірну Еквадору Ангуло встиг провести три матчі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що учасник двох чемпіонатів світу з футболу загинув у ДТП.

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Фото ФК ЛДУ

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