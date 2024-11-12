Не кожен повірить, але це цілком можливо: Олена Матвєєва розповіла, як почистити витяжку за 1 хвилину (відео)

Після духових шаф чи не найбільшою проблемою господинь є витяжка, на/в якій накопичуються жирні відкладення. Але обізнана у всьому Олена Матвєєва знає спосіб зарадити проблемі.

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Вона озвучила рецепт на основі нашатирного спирту та рідкого господарського мила.

Для його приготування візьміть невеликий посуд, додайте 2 столові ложки нашатирного спирту, таку ж кількість господарського мила і дві столові ложки води.

Добре змішайте.

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Для видалення жиру забруднень з поверхонь краще використовувати губку. І обов'язково використовуйте рукавички.

Варто лише нанести засіб і за хвилину бруд одразу починає сходити. Можна залишити розчин хвилин на 5−10, а потім просто змити.

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А ще нагадаємо, як виготовити миючий розчин, який забезпечить вашому посуду чудовий ресторанний блиск. Його рецептом пані Олена поділилася раніше.

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