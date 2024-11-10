Силікатний клей, сода та оцет: лайфхаки ресторанного миття посуду

Кожна господиня, що миє посуд без допомоги посудомийної машини, знайома з такою ситуацією, коли тарілки та келихи тьмяніють, на них залишаються неакуратні розводи, які здається ніколи не зійдуть із поверхні.

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Проте всі проблеми можливо подолати, і ця не є винятком, стверджує експерт із чистоти Олена Матвєєва.

На своєму каналі вона розповіла, як виготовити миючий розчин, який забезпечить вашому посуду просто ресторанний блиск.

Розчин складається з теплої води, оцту та солі. Їх потрібно змішати у таких пропорціях — 0,5 л води, 1 чайна ложка солі та 1 столова ложка оцту.

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Далі вам залишається всього лише протерти тарілки і келихи серветкою, змоченою в розчині (краще взяти спеціальну серветку, призначену для миття дзеркал).

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А для того, щоб відмити старий жирний наліт на тарілках та іншому посуді, є інший спосіб. Тут уже потрібно буде використовувати харчову соду та канцелярський клей.

250 г соди і 90 г клею розчиніть у 5 літрів води, поставте розчин на вогонь (наприклад, у відрі) і помістіть туди весь посуд, що потребує особливої обробки.

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Кип'ятіть посуд протягом 10 хвилин, після чого акуратно перемістіть його в раковину та протріть кухонною губкою. Весь бруд швидко відходить.

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