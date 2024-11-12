Нардепи пропонують розформувати ТЦК, а їхніх працівників відправити на фронт — вийде не менше за 10 бригад

Незважаючи на значне розширення повноважень співробітників ТЦК, мобілізація в Україні постійно «просідає».



Тому народні обранці пропонують вирішувати проблему більш «кардинальним» шляхом: розформувати територіальні центри комплектування, а замість них створити рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні люди.

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Про це сказала в ефірі «Новини Live» народна депутатка Юлія Яцик, яка входить до Тимчасової слідчої комісії парламенту із захисту прав військовослужбовців.

За її словами, тимчасова слідча комісія присвятила питанню ТЦК три чи чотири засідання. На них розглядали факти побиття людей, які підлягали мобілізації, і завдання тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Яцик каже, що всі ці факти розслідують, а підозрювані перебувають під слідством.

Також вона додала, що тимчасова слідча комісія запропонувала у своєму звіті розформувати ТЦК «як орган» і створити натомість рекрутингові центри, зокрема з цивільних. Вона пояснює, що працівники ТЦК — це військовослужбовці, які можуть виконувати завдання в зоні бойових дій.

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«З сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», — сказала Яцик, однак не захотіла називати точну кількість тих, хто працює в центрах комплектування. За її словами, таких «значно менше», ніж 100 тисяч.

Тепер цей звіт ТСК мають розглянути в парламенті й проголосувати за нього. Водночас постанову про затвердження цього звіту не виносять на голосування, адже вона передбачає продовження повноважень ТСК ще на рік — а це «неприємно й боляче» для вищого військового керівництва, вважає Яцик.

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Також нагадаємо про роз'яснення ТЦК щодо воєнного обліку 17-річних українців.

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