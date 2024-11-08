Зможуть приходити вночі: у співробітників ТЦК розширились повноваження

З кожним днем війни робота Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК) модернізується, при цьому їх співробітники отримують все більше повноважень.

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Так, тепер вони можуть вручати повістки не тільки в громадських місцях, але й за місцем проживання чи реєстрації військовозобов'язаного, у будь-який зручний для них час. Про це заявила адвокатка Анастасія Григор’єва.

«Тепер перевірка уповноваженими представниками ТЦК та СП військово-облікового документа у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років та вручення повісток може здійснюватись навіть вночі як за місцем проживання або реєстрації, так і у будь-якому громадському місці. Це означає, що представники ТЦК та СП та поліції мають право проходу на територію закритого житлового комплексу, де розташовані багатоквартирні будинки чи інше поселення, для вручення повісток та перевірки військово-облікових документів'', — повідомила юристка.

При цьому Григор'єва зазначила, що мобілізаційне законодавство останнім часом настільки швидко змінюється, що встигнути його відслідкувати — задача непроста. Але чітко прослідковується тенденція до встановлення все жорсткіших рамок для військовозобов’язаних в процесі їх мобілізації та розширення повноважень працівників ТЦК та СП, зокрема щодо часу та місць вручення повісток.

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За її словами, з урахуванням усіх змін вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним тепер може здійснюватися цілодобово за адресою:

місця проживання,

задекларованого/зареєстрованого місця проживання,

роботи,

навчання,

у громадських місцях,

громадських будинках та спорудах,

місцях масового скупчення людей,

ТЦК та СП,

на пунктах пропуску (блок-постах),

пунктах пропуску через державний кордон України.

До речі, саме на західному прикордонні України нещодавно викрили очільника районного ТЦК та заступника комбрига тероборони, які оцінили свої «послуги» ухилантам в 4 тис. американських доларів з клієнта

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