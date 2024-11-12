Військовий облік для 17-річних юнаків: у ТЦК зробили заяву

В ЗСУ виступають за підготовку жінок до оборони, але в цілому військові при роботі з потенційними призовниками віддають перевагу дотриманню норм закону: призов — лише по досягненню людиною 25-річного віку.

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Разом з цим підготовка до призову до війська проводиться набагато раніше. Згідно з нормами законодавства, юнаки, які досягли 17-річчя, повинні обов’язково отримати приписку від територіального центру комплектування. Про це нагадали у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

«В Україні кожного року з січня по березень здійснюють приписку юнаків, яким виповнилось 17 років. У такій процедурі беруть участь всі допризовники, які проживають на території того чи іншого району або міста», — говориться у повідомленні.

Зазначається, що приписка проводиться впродовж року для тих, хто вчасно не пройшов її до призовних дільниць.

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«Приписка до призовних дільниць проводиться з метою взяття громадян на військовий облік, визначення їхньої кількості, ступеня придатності до військової служби, встановлення рівня освітньої підготовки, здобутої спеціальності і рівня фізичної підготовки. Крім того, у період приписки допризовників вивчаються їхні ділові, індивідуально-психологічні та моральні якості», — пояснили у ТЦК та СП.

Така оцінка особистих якостей допомагає призовним комісіям приймати рішення щодо призначення майбутніх призовників у відповідні категорії військ або військові формування. Також це допомагає виявляти кандидатів для вступу до військових навчальних закладів.

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«Призов громадян за мобілізацією здійснюється тільки по досягненню особою 25-річного віку», — нагадали у повідомленні.

Зазначимо, що раніше в ТЦК розповіли, скільки часу може тривати адміністративне затримання в межах мобілізації. Зазначається, що у військкоматі людина може перебувати деякий час для перевірки даних, проходження ВЛК, а також для очікування відправлення до навчального центру, якщо її буде мобілізовано.

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Нагадаємо, в Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію до 7 лютого 2025 року. Це вже 13 продовження режиму воєнного стану.

Вперше такий режим запровадили у день масштабного вторгнення росії в Україну, 24 лютого 2022 року.

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