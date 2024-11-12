Посадка озимої цибулі: поради чернігівської городниці

Якщо авторка каналу «Сімейний сад», яка проживає на Одешині, зараз висаджує газон, то її колега по городництву Вікторія Чернова мешкає на Чернігівщині і переймається посадкою озимої цибулі.

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Ще б пак — в розпорядженні Вікторії є цілі 15 соток землі, якій треба дати раду.

Цибулю вона зазвичай висаджує на початку листопада, але з врахуванням довгострокового прогнозу погоди роботи трохи посунулися в часі.

«Цибуля-сіянка морозостійка, а для її вкорінення достатньо температури грунту +3 +4», — говорить городниця.

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Перед посадкою головки варто обробити фунгіцидом, але можна скористатися і бабусиним методом — скористатися розчином марганцівки, або ж сольовим розчином (на 1 л води покласти 1 столову ложку солі) і занурити туди головки на 10−15 хвилин безпосередньо перед посадкою.

Місце посадки краще обирати на пагорбі, а в землю заздалегідь (за 2 тижні) внести добре перепрілий компост чи перегній, бо свіжу органіку як цибуля, так і часник не люблять.

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Якщо ви заздалегідь грядку не підготували — нічого страшного — садимо так, як є, додаючи добре перепрілий компост.

Господиня додає при посадці також добре перепрілий компост, просіяний пісок і попіл, тому що має кислу землю.

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Також можна використати мінеральні добрива — підсипати під коріння суперфосфат чи подвійний суперфосфат.

Чим пізніше висадите цибулю, тим більшою має бути глибина посадки — знову ж таки все залежить від землі: якщо вона піщана, то на 5−6 см заглиблюється цибуля, якщо чорнозем чи глинозем — на 7−8 см.

Міжряддя на грядці з цибулею не повинно бути меншим за 10 см (краще 20 см).

Після того, як грядочка засаджена, виглажуємо грунт, щоб не було ніяких низинок, де може застоюватися зайва волога і цибуля почне підгнивати з коріння.

Також нагадаємо про поради аграрія з Київщини, яку цибулю потрібно вжити в їжу до Нового року, а яка добре зберігається.

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