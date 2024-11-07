Важливі справи в саду в листопаді: поради досвідчених господарів
Поки господині ще займаються консервуванням на зиму, або ж закладають на зберігання вирощені цьогоріч овочі і фрукти, у садівників на листопад також заплановано чимало справ.
Про деякі з них розповіли на каналі «Дім. Сад та город UA».
Найперше огляньте дерева і чагарники. Приберіть муміфіковані плоди — вони є джерелами інфекцій.
За необхідності обробіть сад від шкідників і хвороб.
Укрийте коріння дерев і чагарників (особливо це стосується більш тендітних молодих рослин). Відступіть від стовбура рослини і замульчуйте здоровим листям, компостом тощо.
Якщо ви збираєтеся посадити газон, то зараз саме час підготувати ділянку. Очистіть землю від бур'янів, каміння та іншого сміття. Щільно утрамбуйте ґрунт. Посіяти насіння можна в листопаді або навесні.
До речі, свої експертні поради з посадки газону має чорноволоса городниця з Одеси.
Вона радить проводити роботи в сухий і безвітряний день, ретельно проливши ділянку водою за день до посіву насіння.
Норма висіву газонної трави є такою — 1 кг на на 30 кв.м.
Для запобігання утворення «залисин» проводьте посів перехресно — одну половину насіння в одному напрямку, другу — на перехрест першої.
Вирівняйте засіяну площу граблями, аби зарити насіння в ґрунт на глибину 0,5−1 см. Далі необхідно ущільнити розпушену землю. По-перше це потрібно, аби насіння було протиснуте до ґрунту і його не віднесло вітром, а по-друге ущільнення землі зробить газон рівним, без купин і ямок.
Подальший догляд за газоном полягає в регулярному поливі. Якщо вже встановилася суха погода, перші 3тижні газон слід поливати один раз на 2 дні.
Також зверніть увагу на поради пані городниці щодо правил посіву моркви «під зиму».64
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