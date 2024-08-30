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Пролежить до літа: аграрій з Київщини розповів, яку цибулю потрібно вжити в їжу до Нового року, а яка добре зберігається

16:52 30 серпня 2024
цибуля

Багатьом любителям роботи на дачі сподобався урожай цибулі, яку аграрій Валерій з Київщини виростив з насіння.

«Сорт Exhibition відомий своїми великоплідними, солодкими цибулинами, ідеальними для салатів», — розповідає про сорт Валерій.

Водночас є у цієї цибулі і невеликий «мінус»: вона не надто довго зберігається, тому її бажано вжити до Нового року.

Проте сорт Candy, хоч і має дещо дрібніші та гостріші цибулинки, прекрасно зберігається! Тому відмінним вибором для тривалого зберігання буде саме цибуля Candy, радить аграрій.

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«Зверніть увагу, що є багато інших сортів цибулі, які можна вирощувати з насіння через розсаду, отримуючи чудовий результат під будь-яке призначення», — звертається Валерій до своїх підписників.

Він також додав, що насіння до посіву треба зберігати в щільно закритій упаковці, у прохолодному, сухому, темному місці.

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Раніше ми публікували поради ще одного городника, який розповів, як позбутися на ділянці мурах.

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