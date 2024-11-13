Вперше за останні 73 дні: у військовій адміністрації Києва розповіли деталі ранкової атаки на столицю (фото)

За даними Київської міської військової адміністрації, після ракетно-дронової атаки на столицю 13 листопада інформація щодо руйнувань та постраждалих в Києві на даних час не надходила.

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«Збройні сили рф завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Вперше за останні 73 дні. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку», — зазначили в КМВА.

Очільник міської військової адміністрації Сергій Попко уточнив, що коли крилаті ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. За його інформацоією, в результаті протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

А очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив про пожежу та постраждалого в області.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«На жаль, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина. Чоловік 48 років отримав садна голови, стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації відмовився», — зазначив він та додав, що на місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення.

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

В ДСНС, уточнили, що пожежа виникла в Броварському районі Київщини, яку рятувальники вже погасили.

Нагадаємо, що днями ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу, поціливши по житловій п'ятиповерхівці. Рятувальники дістали з-під завалів тіла жінки та її трьох дітей.

Фото ДСНС

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