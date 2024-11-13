Росіяни атакують Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами: що відомо

Росіяни, які днями били балістикою по житловій забудові Кривого Рогу та об'єкту інфраструктури у Запоріжжі, у ранком у середу, 13 листопада, спрямували ракети на столичний регіон та Київ — наразі комбінована ракетно-дронова атака рф триває.

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За даними командування Повітряних сил ЗСУ, пуски крилатих ракет також здійснили стратегічні бомбардувальники ворога Ту-95, які вилітали з Оленегорська в Мурманській області до пускових рубежів у Волгоградської області. Трохи пізніше пуски ракет були й з району Каспійського моря, але вони виявилися імітаційними. У повітряному просторі України цілі з'явилися близько сьомої години ранку і летіли дуже низько, постійно змінюючи курс. За півгодини група ракет (5−6) припинила існування, але ворог атакував балістикою з Воронежського району. Також у небі поблизу Києва кружляли кілька «шахедів».

У КМВА попередили про можливе запровадження у столиці графіка відключення електрики.

Наразі офіційні джерела не повідомляють про наслідки російського удару. Втім, з'явилася інформація, що в одному з районів здіймається стовп диму. Чи це влучання, чи падіння уламків, наразі не відомо. Тим часом канал «Київ. Інфо» виклав фотографію з моментом падіння уламків ракет в районі Оболоні.

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Фото "Київ.Інфо"

Також вночі ворог атакував Запоріжжя, ще були поневічені інфраструктурні обоо'єкти. За даними очільника ОВА Івана Федорова, на щастя, обійшлося без постраждалих.

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А напередодні росіяни знов атакували Сумщину. В обласній військовій адміністрації повідомляли про атаку «шахедів» по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. Повідомлялося про відсутність теплопостачання у місті Шостка.

Нагадаємо, що вчора завершилися рятувальні роботи в Кривому Розі, де російська ракета поцілила по п'ятиповерхівці. З-під завалів дістали тіла загиблої жінки та її трьох дітей. Молодшій дівчинці було лише два місяці. Чоловік чудом вижив — він знаходився в іншій кімнаті в момент удару.

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Ілюстративне фото з відкритих джерел

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