Ворог атакував Харків КАБами, а на Київщині знешкодили бойову частину російської ракети (фото)

Ніч проти 14 листопада пройшла в Україні знов неспокійно. Зокрема, у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти завдавали ударів із застосуванням керованих авіабомб.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Вибухи в районі міста Харків було чути близько 03.40.

За словами очільника міста, противник запускав КАБи як по самому місту, там і по передмістю. Він також закликав місцевих мешканців бути обережними.

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Зазначимо, перед цим у Повітряних силах ЗСУ заявили про фіксацію активності російської тактичної авіації на сході.

Також протягом доби російські нацисти завдавали ударів по Запоріжжю. За словами голови ОВА Івана Федорова, було зафіксовано 410 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

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Війська рф здійснили авіаційний удар по Білогір’ю. 251 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.

16 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку та Малу Токмачку.

142 артобстріли завдано по території Лобкового, Приморського, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.

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Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Більш обнадійливі новини надійшли з Київської області. Там було знайдено і знешкоджено бойову частину крилатої ракети Х-101 класу «повітря — земля», яка не розірвалась під час атаки на регіон напередодні. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України», — розповіли надзвичайники.

Також у ДСНС додали, що після огляду знахідки фахівцями, її «безпечно вилучили її та доставили на спеціальний майданчик для знищення».

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, під час ворожої атаки на Київ повідомляли про збиття в районі столиці кількох балістичних та крилатих ракет, а також десятка «шахедів».

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